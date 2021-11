MDQ 06 Hockey Club es Tricampeón del Torneo Oficial

MDQ 06 Hockey Club copó los tres primeros lugares del Torneo Oficial Masculino 2021 conquistando el tri-campeonato local ya que no hubo otro ganador desde que se reinició la disputa de los torneos locales de caballeros.

Como en las ocasiones anteriores, para el equipo de jugadores más experimentados no fue nada fácil volver a la cima y celebrar el campeonato, pero hicieron uso de la larga experiencia acumulada para enfrentarse al grupo de los jóvenes más promisorios de la institución que están en un interesante camino de crecimiento: MDQ 06 Hockey Club Blanco.

Este grupo de jugadores, en la final, impuso las condiciones desde lo físico sabiendo que la juventud podía ser un factor importante en el desarrollo del juego. Presionaron alto, trataron de atorar en el mediocampo la salida de los campeones reinantes. Les dio sus frutos, pero después en la otra faceta del juego cada vez que pudo pisar el área y generar situaciones se encontró con la buena respuesta de Lucas Tornini para que no se pusieran en ventaja.

Ante ese escenario, aprovechar cada oportunidad sería clave. El primer corto que pudo generar MDQ 06 HC tenía fuera de la cancha a su mejor lanzador, David Ardusso, por eso la responsabilidad recayó en Julián Varuzza que tampoco falló. El experimentado lateral convirtió el primer gol cuando transitaba el segundo cuarto y le exigía aún más a los jóvenes del equipo blanco.

La tesitura del partido no cambió, porque de la mano de Julián Rodríguez y con mucha movilidad, seguían atacando constantemente con las ansias y ganas de la sangre joven, incluso luego de perder a Ignacio Mañas que tuvo una fractura en una de sus manos.

En el inicio del tercer cuarto, se dio otra de las jugadas claves. MDQ 06 HC consiguió un nuevo corto y esta vez estaba Ardusso en el campo. El 23 no falló y la colocó junto al palo para evitar la estirada de Julián Massenzio y poner el 2-0. Ahora el panorama era más complejo para el “Blanco”.

Los chicos dirigidos por Lucas Piersanti dejaron todo y lo intentaron hasta el final. Hubo más situaciones de gol, incluso una definición poco ortodoxa de Rodolfo Muñoz que podría haber sido un golazo, pero no entró.

La experiencia prevaleció ante la sangre joven que demostró tener agallas y juego para competir. MDQ 06 Hockey Club con su equipo más experimentado es el tri-campeón del hockey marplatense pero todos pudieron festejar porque el subcampeonato también quedó en la institución.