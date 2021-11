Baldazo de agua fría por el freno a las tarjetas de crédito para financiar viajes al exterior

En el marco de la reciente medida del Banco Central (BCRA) mediante la cual se prohíbe que los emisores de tarjetas de crédito financien en cuotas los viajes al exterior, lo que incluye los pasajes al exterior de vuelos y demás servicios turísticos, las agencias turísticas de Mar del Plata manifiestan su preocupación en torno a lo que va a suceder a partir de marzo. “La medida complica y molesta, pero las agencias todavía estamos con el miedo de lo que pasa en otros lugares del exterior en relación a la cuestión sanitaria”, afirmó.

En tal sentido, a partir de la vigencia de la misma, los argentinos que quieran comprar pasajes al exterior y adquirir servicios turísticos por fuera del país deberán optar por hacerlo en un pago mientras los que no tienen esa posibilidad, podrán sacar un préstamo personal con una tasa que ronda actualmente el 78% u optar por pagar el mínimo de la tarjeta y refinanciar el resto con una tasa del 43 por ciento.

En tal sentido, Lisandro Alonso, encargado y gerente de ventas del departamento internacional de la Agencia Collage Turismo de la ciudad, ubicada en calle Córdoba 2342 de esta ciudad, en diálogo con “el Retrato…” analizó y cuestionó la medida dispuesta por el Banco Central (BCRA), la cual se encuentra fundamentada en desincentivar la salida de dólares del país y cuidar las reservas.

“En este momento, no hay mucha afectación de la medida en lo que es el público de Mar del Plata, porque hay una merma muy grande de los viajes al exterior, en tanto no hay vuelos ni a Brasil, rutas del Caribe o Europa”, sostuvo el referente de la reconocida agencia turística de la ciudad a la vez que aclaró que “en Buenos Aires seguramente el impacto sea diferente”.

Asimismo, señaló que “si esta medida continúa vigente durante marzo o abril, que es cuando la gente culmina la temporada y quiere hacerse una escapada a otro lugar como Buzios o Punta Cana, la situación se complica” y añadió que esta medida “es un filtro más para reducir el escape de dólares, que en realidad no lo produce el turismo”.

“Teniendo en cuenta lo que sale un aéreo a Europa, por ejemplo, muy poca gente lo va a poder pagar de una, solo un 30%. El resto de las personas lo financiaban y al cortarse esto se recorta la posibilidad de acceso a un viaje afuera de un montón de gente”, sostuvo y añadió que, conforme lo manifiesta la mayoría de los colegas: “El 90% de las emisiones internacionales son financiadas. La gente que opta por este medio de pago, no cuenta con otra posibilidad”.

En función de ello, Alonso cuestionó que la medida tenga razón de ser en fomentar el turismo interno. “La imposibilidad de financiamiento de viajes al exterior produce una gran merma, en un porcentaje muy importante, de acceso al turismo extranjero, en tanto sino es financiado muchas personas no tienen la posibilidad de irse siquiera a Brasil”, precisó.

“Si bien hoy no se da una gran afectación y las agencias no están tan golpeadas porque por el tema del Previaje la mayoría cuentan con un gran caudal de venta nacional, la realidad es que donde este programa termine y estemos próximos a abril o mayo, que es donde se pueden empezar a comprar vuelos porque se terminaron las reprogramaciones de enero y febrero, se van a empezar a ver estas consecuencias”, explicó.

Seguidamente, aseguró que la medida dispuesta por el gobierno nacional no estaba prevista en el sector y que la misma fue recibida como una especie de “balde de agua fría”. “Nadie podía creer lo resuelto, aunque por un montón de medidas y circunstancias que han acaecido no sorprende para nada. Veníamos de un año y medio de facturación negativa y, a dos meses de ir sacando la cabeza debajo del agua, no esperas estas cuestiones”, sostuvo.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre lo que se viene, teniendo en cuenta la proximidad de la temporada, respondió: “El miedo principal que tenemos es la realidad global, lo que pase con la pandemia, lo cual va mucho más allá de ésta última medida del gobierno nacional, porque el que no se pueda ir afuera viajará en el país, por lo que, el ingreso de las agencias va a seguir quedando”.

“La medida del gobierno nacional es un paliativo horrible para poder subsanar el tema de los dólares, pero el que se tiene que ir de vacaciones se irá igual. El ingreso va a quedar. Por eso, la preocupación grande las agencias es el rebrote de la pandemia, que vuelvan a cerrar las fronteras, etcétera”, explicó Alonso.

En ese contexto, el representante del sector turístico marplatense remarcó “la medida complica y molesta, pero las agencias todavía estamos con el miedo de lo que pasa en otros lugares del exterior en relación a la cuestión sanitaria” y añadió: “Van tres meses de recuperación contra 18 o 20 de desastre”