Valeria Crespo: “El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres”

Cada 25 de noviembre, en el mundo se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra las mujeres y disidencias. Con diferentes actividades realizadas por el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán se busca crear visibilidad y conciencia en el grito que une a todas las mujeres de Argentina: Ni una menos.

Valeria Crespo es abogada, Feminista e integrante de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, y en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “la violencia de género atraviesa a todas las clases sociales. Hay un prejuicio en pensar que solamente sucede en los sectores más vulnerados. Las personas que tienen determinado ingreso económico pueden contar con herramientas que los sectores más vulnerables no tienen; por ejemplo, para hacer la denuncia de violencia de género no se requiere patrocinio jurídico, es decir no se es requisito ir con un abogado o abogado, todo el trámite es gratuito, pero si se pide patrocinio de un abogado o abogada si hay que iniciar otro tipo de acción por la relación que se tiene con la persona, por ejemplo si hay hijos en común, el tema de alimentos o el divorcio. Ahí sí, si la persona puede o no acceder a eso, hace la diferencia, porque no solo basta con informar a la mujer cuales son sus derechos, sino que esa persona pueda hacerlos valer y ejercerlos ante la Justicia”.

En esta línea explicó: “Ahí vemos que hay una gran falla porque los Ejecutivos, la Dirección de políticas de género, no cuenta con patrocinios jurídicos, cuenta con un área legal que asesora pero no patrocinan a las mujeres en las causas judiciales que necesitan. Las personas pueden recurrir a las Defensorías Oficiales, pero no tienen capacidad humana y material para dar a basto con toda la demanda que hay, entonces vemos que ahí se debe trabajar fuertemente, en que las mujeres puedan hacer valer estos derechos”.

En relación a la ausencia permanente del Estado en este caso y cómo eso repercute directamente en los femicidios, Crespo sostuvo que “hasta ahora todos los dispositivos están centrados cuando la situación ya sucede, cuando la violencia ya está; y el femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, pero lo que no se trabaja, o se hace muy poco, es en la prevención; en poder remover todos estos estereotipos que refuerzan la idea de subordinación de lo feminino a lo masculino, que después son las desigualdades. Si no trabajamos en la prevención, difícilmente podamos modificar estos números que son lamentables, que al día de hoy, según los registros de los observatorios de la sociedad civil, tenemos que lamentar 200 femicidios y 59 Travesticidios. Esta suma crece todos los días. Claramente es alarmante, por eso también pedimos que se declare la emergencia nacional para que se pueda destinar partidas presupuestarias para realizar políticas públicas, concretas y efectivas”.

En relación a la falta de estadísticas oficiales, Crespo sostuvo: “la Suprema Corte de Justicia tiene su propio observatorio, pero nosotras este año recién conocimos el registro de lo que pasó en el 2020, no está la información pública del 2021, entonces si o si tenemos que contar con observatorios de nuestras propias organizaciones que se nutre de todo lo que sale en los medios y de las redes feministas. Se hace todo un gran trabajo, en donde se está todo los días relevando los medios para poder tener estos números que son necesarios para poder diseñar políticas públicas, para saber en donde ocurren los hechos. Las estadísticas nos demuestran que en el 80% de los femicidios el femicida es pareja o ex pareja de la víctima, el 75% de los femicidios transcurren dentro de la casa de la víctima, que en muchos de estos casos el femicida se termina suicidando, no hay otros delitos donde el autor después de cometer el delito se suicide, en los femicidios si. Son cosas y elementos para trabajar”.

Respecto al trabajo del periodismo y los medios de comunicación en el tratamiento sobre la violencia machista y los femicidios, Crespo se mostró entusiasta: “creo que se avanzó muchísimo, de tratar estos temas como crímenes pasionales e intentar justificarlos a nombrar las cosas por su nombre. Todavía se sigue teniendo algunas cuestiones machistas, todos las seguimos teniendo, pero eso también se ve en cómo se comentan las noticias o los temas de interés, pero creo que hubo un avance, no el suficiente, pero se vienen dando cambios necesarios”.

Asimismo consultada sobre qué debe hacer una víctima de violencia de género en la ciudad, Crespo sostuvo: “en principio, en la ciudad hay muchas organizaciones de la sociedad civil donde hacemos acompañamiento y damos asesoramiento. Yo integro la Multisectorail de la Mujer, que la sede queda en Rivadavia 4545, pero tenemos un número de whatsapp donde recibimos consultas, pero hay más organizaciones que dan apoyo, como el Centro de apoyo a la mujer maltratada, la CTA Autónoma, Mumalá, la Red de acompañantes a víctimas de violencia, como AMI, hay muchas organizaciones. Pero principalmente quien tiene la obligación de hacer este acompañamiento, y estar presente es el Estado, y ahí tenemos la Dirección de Políticas de Género que queda en calle Alberti 1518 y el primer paso, generalmente después de asesorarse en sus derechos es poder hacer la denuncia, que se puede hacer en cualquier comisaría, aunque nosotras recomendamos hacerla en la Comisaria de la Mujer y la Familia, porque allí se trabaja específicamente la temática, y atienden todos los días las 24 horas”.

Respecto al 25 de noviembre, Crespo dijo: “Para nosotras hoy es un día de visibilización, de lucha y de exigencia. Particularmente, este año exigimos que se declare la Emergencia en Violencia de Género a nivel nacional, y tenemos muchas exigencias al gobierno local, porque entendemos que el Gobierno de Montenegro no da respuestas efectivas a las mujeres y diversidades que están en situación de violencia, la política de lista de espera ha sido una constante de esta gestión, no se capacitó al personal municipal en la Ley Micaela, hay un incumplimiento de la Ordenanza de Emergencia que declaró el Concejo en el Partido de General Pueyrredon, no se cumple el cupo laboral travesti trans”, explicó Crespo.