Reconocen al artista plástico Adrián Menna 

El Concejo Deliberante de General Pueyrredón llevó a cabo un emotivo reconocimiento al artista plástico Adrián Menna. “Su decisión de radicarse y permanecer en la ciudad, alienta la creatividad de nuevos artistas que ven en General Pueyrredon inspiración y cobijo, un lugar desde donde se puede generar arte de relevancia internacional”, sostuvieron.

Mediante Resolución Nº 4.739 y en el marco de un acto en el recinto de sesiones, con la aplicación del protocolo de actividades presenciales, presidido por el autor de la iniciativa, Roberto Gandolfi (FdT), el Honorable Concejo Deliberante expresó su más “sentido y sincero reconocimiento post mortem a Adrián Menna, por su extensa trayectoria nacional e internacional como artista plástico y por su compromiso con el arte y la cultura de la comunidad y, en particular, del Partido de General Pueyrredon”.

Con la presencia de familiares y amigos de Menna, la jornada estuvo marcada por “la nostalgia, la emoción y la gratitud del reconocimiento a un artista que falleció hace poco y dejó profunda huella por sus capacidades en la pintura y su calidez personal”.

Vale la pena recordar que el 2 de julio pasado, se produjo el fallecimiento del destacado artista plástico marplatense y reconocido internacionalmente, Adrián Menna, quien con su trabajo, realizado en su taller ubicado en el Bosque Peralta Ramos, produjo una obra aclamada en diversas exposiciones de diferentes ciudades del mundo, como Nueva York, México DF, Barcelona, Ámsterdam.

El artista local nació en 1957, realizó su primera muestra individual a los 16 años, y se lo incluye entre los pintores de los 80, de producción interdisciplinaria, convirtiéndose también en autor de cortometrajes en film S8 y video. En 1983 fundó el grupo de Cine Kamikaze, y cinco años más tarde, en 1988, trabajó junto al colectivo La Frontera, realizando la muestra multimedios “Grita Memoria”. Junto a la banda de rock Los Caballeros de Pedro Juan, integrada por su hermano, realizó trabajos en gráfica y video, siendo el autor del arte de tapa de los dos CD editados por el grupo.

La curadora y profesora de arte Liliana Filimonczuck, narró el espíritu de su última muestra: “Habitualmente asociado a la abstracción constructiva, la obra de Menna es fruto de un proceso de fascinación y ruptura con las vanguardias, en esta producción ha conseguido un equilibrio entre formas, ritmos, color y composición en beneficio de la imagen”.

En 2019 había participado de la muestra “La vuelta al pago”, que se desarrolló en el centro cultural Lafargue de su ciudad natal, González Cháves, en tanto que, en Mar del Plata, otra de sus obras puede verse de manera permanente en una de las paredes de las escalinatas del Centro de Arte MDP.

Por otra parte, en una entrevista publicada en el medio Que digital, Adrián Menna expresó: “El arte siempre fue terapéutico, lo que me ayudó a estar acá. No sé si hubiese llegado a estar parado si no me hubiese dedicado a ser artista”.

“Su obra representa a Mar del Plata en todo el mundo, y fue un artista que abrió puertas para la creación, la reflexión y la emoción. Su decisión de radicarse y permanecer en la ciudad, alienta la creatividad de nuevos artistas que ven en General Pueyrredon inspiración y cobijo, un lugar desde donde se puede generar arte de relevancia internacional”, sostuvieron desde el Concejo Deliberante de General Pueyrredón.