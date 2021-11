Kreplak no descarta restricciones en verano “puede haber una ola de contagios”por Covid

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, volvió a advertir sobre la chance de que el escenario epidemiológico se complique en la provincia de Buenos durante el verano. Ayer había marcado que “de acá a abril es probable que tengamos una nueva ola de Covid” y hoy repitió que “en el verano podramos tener algún tipo de rebrote”.

“En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote Covid pero no creo que nos lleve a tomar restricciones, no quiero decir nada con certeza porque en la pandemia las cosas van cambiando”, afirmó Kreplak al dejar abierta la puerta a una nueva ola de contagios y a nuevas medidas de cuidado.

El ministro de Salud bonaerense ratificó que durante la temporada estival “puede haber una ola (de contagios Covid), sobre todo porque empieza a hacer mucho calor y hay aire acondicionado en lugares cerrados”. Justamente, la ventilación de los ambientes es una de las medidas de cuidado básicas para evitar casos de coronavirus.

Por lo mismo, Kreplak marcó que “hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados”. El funcionario además reveló que en la provincia se está “monitoreando la situación” porque hace seis semanas que los casos Covid suben y bajan.

“En la provincia tuvimos unos 350 casos Covid por día promedio semanal y ahora estamos en 460, es decir ascendió un poquito, por lo que seguimos testeando. La preocupación tiene que ver con lo que estamos observando en el hemisferio norte”, señaló Kreplak en contacto con la prensa.

Ayer Kreplak había brindado declaraciones similares. “De acá a marzo o abril es probable que tengamos una nueva ola de covid como se ha visto en todos los años en otros lugares del mundo. Esperamos que no sea muy fuerte si es que aparece”, había marcado el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

“En lo inmediato, no pareciera que habrá un rebrote de Covid. Si en estas condiciones de circulación no tenemos una afluencia de casos grave, estamos en condiciones de decir que es un buen momento epidemiológico. Si seguimos vacunando, no tendremos un rebrote grande”, aventuró el Ministro de Salud.

Pero Kreplak no fue el único que abrió el paraguas, dado que su par nacional, Carla Vizzotti, tuvo declaraciones en el mismo tono: “Siempre está latente el riesgo de una nueva variante, de nuevos brotes de Covid. Estamos trabajando mucho para seguir vacunando y minimizar la posibilidad de que suceda lo del hemisferio norte”.

Lo que ocurre en Europa es realmente preocupante. Por caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el resurgimiento de la pandemia podría provocar 700.000 muertes adicionales de aquí a marzo si la tendencia actual continúa, por lo que algunos países ya se anticipan con un endurecimiento de las restricciones.