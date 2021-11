Pablo Santín y sus prioridades para conducir en destino de los gastronómicos

Pablo Santín, candidato a secretario general de UTHGRA Mar del Plata, encabezó la presentación de la Lista Verde. “El 2 de diciembre empieza un cambio histórico en la representación de los trabajadores hoteleros y gastronómicos”, afirmó.

A una semana de las elecciones internas de UTHGRA, el dirigente Pablo Santín encabezó la presentación oficial de la Lista Verde y prometió “una transformación histórica” en la dinámica de representación de los trabajadores de la gastronomía y la hotelería de Mar del Plata.

Personal de múltiples establecimientos de la ciudad acompañó el acto que se llevó a cabo este jueves en el local de Mitre 1928, donde Santín y los demás trabajadores que integran la Lista Verde destacaron que la lucha por mejores salarios y contra la “altísima infomalidad”, como una mejor atención a los afiliados, serán prioridades para conducir los destinos de UTHGRA.

Las elecciones se realizarán el 2 de diciembre. “Se viene un cambio histórico. Esta es la primera lista de UTHGRA con 50% de cupo femenino e integrada solo por trabajadores y trabajadoras en actividad; conocemos la realidad de cada establecimiento y estamos desde el día uno junto a cada gastronómico y hotelero, mientras que la actual conducción del sindicato en la ciudad durmió toda la pandemia, abandonó a la gente y ahora se despierta porque hay elecciones. No se trata de conservar o ganar poder, sino de defender con todas las de la ley al laburante”, expresó Pablo Santín, quien aspira a ser el próximo secretario general.

Trabajadores de Torres de Manantiales, La Farola, Chichilo, Montecatini, La Fonte D’Oro, los hoteles Sainte Jeanne, Sheraton, Riviera, Presidente Perón y UTHGRA Sasso, entre muchos otros, se unieron con la genuina convicción de consolidar el cambio que demanda la conducción del sindicato.

En ese sentido, Santín repasó parte de la tarea desplegada por la Agrupación 25 de Mayo en el último año y medio de pandemia, con un programa integral de asistencia con varios ejes de trabajo, contención psicológica, asistencia alimentaria a “compañeros que no tenían ni para comer”, apoyo a emprendedores, la defensa del plus de temporada, las presentaciones legales contra las suspensiones y recortes salariales y la escucha permanente en las continuas visitas a los establecimientos.

“Quienes hace años conducen UTHGRA abandonaron al afiliado en las circunstancias más críticas y encima avalaron las suspensiones, permitieron que cobraran la mitad (incluso menos) del sueldo y ahora se sacan fotos en los cafés sonrientes y regalan cosas, es asistencialismo barato sin convicción; no tienen vergüenza. Pero la gente sabe muy bien lo que no hicieron y el 2 de diciembre les responderemos en las urnas“, agregó Santín, aplaudido entre los presentes.

Para emitir el voto el 2 de diciembre, afiliados y afiliadas deberán presentarse, según lo dispuesto por la Junta Electoral, con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y carnet sindical o el último recibo de sueldo (con cuota sindical al mes de junio de 2021) sin excepción.

Renovación y desarrollo

“Nuestro compromiso es el blanqueo completo de la jornada laboral, la lucha por mejores salarios y el impulso de más puestos de trabajo dignos en la hotelería y la gastronomía“, expresaron desde la Lista Verde al apuntar algunas de sus principales propuestas.

Se propone la sistematización, ampliación y mejora de la obra social, para una mejor y mayor atención de la salud de los afiliados y sus familias.

También, la reivindicación del Plus de Temporada, como a su vez la creación de una farmacia sindical para acceder a medicamentos con importantes beneficios.

Por otro lado, asumieron el compromiso de poner en valor el Centro Recreativo de UTHGRA y la creación de un Espacio Recreativo Infantil gratuito para hijos/as de trabajadoras y trabajadores.

Por sobre todo, la Lista Verde destaca tres premisas: el respeto, la escucha y la confianza, como asimismo el trabajo en equipo y la real defensa de los derechos laborales.

“Nos preparamos, tenemos experiencia, la fuerza de hombres y mujeres de gran cantidad de establecimientos y estamos listos. Llegó el momento de una renovación histórica. Es ahora y es con todos, en las urnas el 2 de diciembre. Es el tiempo de los trabajadores y de hacer historia“, completó Pablo Santín, candidato a secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

Integrantes de la Lista Verde

Pablo Santín, Secretario General

Verónica Argüello, Secretaria Adjunta.

Juan Martín Portas, secretario de finanzas

Paola Sánchez, Secretaria Gremial

Gustavo Soria, Secretario de Organización

Adriana Pajón, Secretaria de Asistencia Social

Alejandro Andrada, Secretario Administrativo

Iber Daniel Masmut, Secretario de Cultura

Héctor Maldonado, Secretario de Capacitación y Formación Profesional.

Vocales titulares: Nahuel Flores y Noelia Erede. Suplentes: María Laura Ramallo, Daniel Ponte y Cristian Gayo

Congresales titulares: Patricia Brescia, Juan Rojas, Gabriela Lazarte y Walter Saracho. Suplentes: Luis Omar Core, Romina Guardia, Eliana Gonzalvez y Carina Vega.