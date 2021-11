Zonas Rojas: Crean Programas de zonas de seguras de protección integral”

Se aprobó el Programa de zonas seguras: “se debe hacer las modificaciones necesarias para que esto sirva como una herramienta al Ejecutivo para darle soluciones a los vecinos”

Después de la Audiencia Pública, realizada el 15 de octubre, y la aprobación de la Comisión de Seguridad, finalmente este miercoles se volvió a tratar y a aprobar en la Comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad, el expediente que propone crear un “Programas de zonas de seguras de protección integral” para abordar las conflictividades que se suscitan en los lugares de oferta y/o demanda de sexo en la vía pública, más conocidos como Zona Roja.

En diálogo con “el Retrato” la edil Marianela Romero (UCR) sostuvo: “Por un lado de se trata de un proyecto superador de lo que había presentado el concejal Lauría en un primer momento, pero por otro lado es una iniciativa que todavía deja mucho al azar o que creo será de poca practicidad para darle una respuesta real a los vecinos“.

“Está bueno en muchos aspectos, en los objetivos coincidimos, en reducir y disminuir la violencia, prevenir el delito, garantizar la convivencia democrática, pero ahora es momento de hablar sobre cómo se lleva adelante esto. Le tiran la pelota al Ejecutivo para que defina los espacios en los cuales seca a ejercer la prostitución sin frentistas, le piden al Ejecutivo que observe ‘de manera rigurosa’, dicen, que el lugar donde se lleve a cabo la oferta sexual no se incurra en acciones violentas, cosa que es competencia de la Policía de Buenos Aires que es quien tiene que prevenir esto”, explicó Romero.

En este sentido la Concejal resaltó que el proyecto “marcan una intervención multiagencial pero en todo momento la autoridad de aplicación es la Secretaria de Seguridad en conjunto con la de Derechos Humanos, la Dirección de Políticas de Género, pero no habla claramente en el expediente de lo que se tiene que trabajar de manera conjunta con la Policía de la provincia, con el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad, tanto de Nación como de Provincia. No habla de unificar el trabajo con la política que tiene el Ministerio Público Fiscal. Ellos hablan de una urgencia en dar de resolución, pero la modificación que se está trabajando ahora se presentó hace 10 días, se aprobó en la Comisión de Seguridad y se pidió informe a las Secretarías de Gobierno, Seguridad y de Derechos Humanos, no están las respuestas aún. Hay 30 días hábiles para que respondan, pero ahora no quieren esperar las respuestas“, sostuvo la edil.

Asimismo agregó: “a este expediente se le sumó otro que ya había presentado la edil De La Torre, que sus primeros tres artículos son exactamente iguales y en ese si hay una respuesta del Secretario de Seguridad en la que García dice que el programa de Zona Segura no da respuestas a los vecinos de las zonas rojas, por lo cual ya tenemos una respuesta negativa del Ejecutivo y sin embargo en vez de poder esperar para trabajarlo y hacer las modificaciones necesarias para que esto sirva como una herramienta al Ejecutivo para darle soluciones a la ciudadanía, decidieron aprobarlo aplicando la mayoría”.

Finalmente Romero sostuvo: “todavía hay muchas cosas por entender, por ejemplo, con quiénes se va a tener que acordar las condiciones para el desarrollo de quienes ejercen la prostitución, no está claro con quién se va a sentar el Ejecutivo y si esaa personas no lo cumplen qué va a pasar. Hablan de no reglamentar pero indirectamente hay que hacerlo para que pueda tener un resultado”.