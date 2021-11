¿Qué hay detrás del abandono de inmueble “La Marina” de Sarmiento y Falucho?

Los bienes declarados de interés patrimonial son una deuda pendiente de los últimos Gobiernos del Partido de General Pueyrredon. Innumerables inmuebles, históricos y con un valor inconmensurable están abandonados en la ciudad. Muchos por intereses económicos, y otros por desinterés.

Tal es el caso del chalet “La Marina”, ubicado en Sarmiento y Falucho, proyectado y construido en 1925 por el ingeniero italiano Alula Baldassarini. En el 2014 se consiguió que el Concejo Deliberante autorizara a la firma “Falucho y Sarmiento S.A.” a construir un edificio de 11 pisos, anexado a la antigua construcción. El proyecto contemplaba que parte del inmueble fuera cedido al Municipio para el desarrollo de actividades culturales. Pero nada de eso sucedió.

“el Retrato…” puedo averiguar que dicho proyecto, quedó en el olvido porque el nuevo propietario (Pablo Stanzione, quien también es dueño de varias frecuencias de radios de la ciudad) nunca habría abonado el trabajo de los arquitectos que habían sido contratados para dicha misión. No solo eso, sino que además, no estaban de acuerdo con el permiso otorgado por el Concejo Deliberante, ya que el objetivo de la firma era derrumbar todo y construir allí locales comerciales.

“Hay cosas que no tienen precio. Las cosas con las que no estoy de acuerdo, no tienen precio para mi. Sólo hago las cosas que me dan satisfacción, lo más importante no se compra con plata. Pablo nunca cumplió y se borró” aseguró una fuente involucrada en el tema a “el Retrato”. En este sentido, aseguró que sería una pena y una gran pena para la ciudad que se pierda un patrimonio único en el mundo como “La Marina”: “sería un pecado perder ese monumento de Baldassarini”.

Según la misma fuente, que pidió reserva de su nombre y apellido, la idea original de la intervención al patrimonio, era no afectar la estructura original, y para eso se había planeado que la nueva construcción rodee la construcción antigua. El edificio que se había proyectado allí era de 11 pisos, y al mismo se ingresaba por el Hall de la casa. El resto de la casa iba a ser para uso del Municipio, para realizar un espacio cultural allí. Pero nada de eso sucedió.

Los vecinos de las zonas, están preocupados por la inseguridad que genera la construcción abandonada y deteriorada; por las personas que a la noche duermen allí dentro, por la basura y las ratas que ésta atrae. Asimismo, temen que, como en el 2016, el inmueble vuelva a prenderse fuego, ocasionando graves daños para todo el barrio.

¿Quién es el Desarrollador Inmobiliario?

Se trata de un reconocido empresario de la ciudad de Mar del Plata, cuya principal tarea está relacionada a los servicios de telecomunicaciones, aunque también, según la AFIP también se dedica a los servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en Sociedades Anónimas.

Asimismo, brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial; como así también servicios de publicidad; y el dato más sobresaliente, al menos por el tema que nos convoca, brinda servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.

Claramente, Pablo Marcelo Stanzione de 49 años, un pujante y prestigioso empresario que forma parte de varias Sociedades Anónimas más, entre ellas: NALKIREM S.A. (ofrece servicios de hotelería en CABA)

Chivereamos S.A.(la actividad inscripta es servicios de alojamiento en Hoteles, hosterías y residenciales similares; pero también construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Tiene dirección jurídica en CABA). California Priting (con dirección en Temperley, presta servicios de impresión de diarios y revistas) y Confit S.A. (también localizada en CABA, presta servicios de playas de estacionamientos y garajes).