Vito Amalfitano: “El gobierno de Guillermo Montenegro es peor que el de Arroyo”

En el marco de la gran cantidad de siniestros viales que ocurrieron durante este fin de semana en Mar del Plata, el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó que “no se gestione” en seguridad a la vez que consideró que “tal vez, hay mucha gente que no es de la ciudad” y apuntó: “Este gobierno –Guillermo Montenegro- es peor que el de Carlos Arroyo, porque hay un menor conocimiento de la ciudad y no se da el mensaje cómo corresponde”.

El concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, manifestó su preocupación por los hechos ocurridos durante este fin de semana en Mar del Plata, en tanto entre la noche del sábado y la mañana del domingo al menos siete personas fueron hospitalizadas por choques en seis puntos de la ciudad, al mismo tiempo que analizó las normas de seguridad vial vigentes y las medidas adoptadas en tal sentido por el gobierno local, a cargo de Guillermo Montenegro.

En tal sentido, Amalfitano consideró que los accidentes viales representan “un ítem más” de la inseguridad que existe en Mar del Plata. “La inseguridad vial es parte de la inseguridad general que se está sosteniendo en la ciudad, lo cual tiene que ver con la falta de control”, señaló al mismo tiempo que adelantó que, por ello, existen proyectos de diferentes bloques al respecto.

“Se viene una temporada de mucha afluencia e, incluso, ya mismo se está viendo una cantidad de accidentes pronunciada y escasos controles de tránsito, de alcoholemia, etcétera. Hay que avanzar en todo sentido en ese aspecto”, sostuvo el referente del Frente de Todos a la vez que consideró que la emergencia en seguridad, que fue declarada por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, debe ser trasladada también al ámbito vial.

En ese marco, cuestionó la gestión del intendente local, Guillermo Montenegro, y apuntó: “El Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto, poner muchos más agentes de tránsito en la calle, poner en condiciones los controles de alcoholímetro, prestar mayor atención a las salidas de lugares nocturnos, donde se consume alcohol, que se haga mayor hincapié en la conducción responsable, etcétera” y añadió: “El Ejecutivo tiene la función de actuar en ese sentido”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre por qué se da esta falta de control, respondió que “la culpa es de las dos partes” -conductores y ejecutivo-. “La cultura tiene que cambiar, la sociedad tiene que cumplir con las normas y controles, pero también tienen que estar los mismos, porque sino no existe forma de poder hacerlo”, expresó.

“El estado es el primer responsable y tiene que estar justamente en estas situaciones. Se debe destacar al conductor responsable”, aseguró al mismo tiempo que comentó que los controles deben estar también a las salidas de los establecimientos nocturnos, donde se consume alcohol, no solamente en las calles. “Se necesita mayor presencia del Estado”, subrayó.

Frente a ello, Amalfitano apuntó: “Hay un intendente en funciones, una secretaría de Seguridad, de Movilidad Urbana y de Transporte y Tránsito donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y los roles que tiene, pero hay que ponerlos ya mismo en marcha, no esperar a la temporada, porque están ocurriendo muchos hechos dramáticos y la cuestión es urgente”.

Seguidamente, el concejal del Frente de Todos cuestionó el hecho que “no se gestione” en seguridad, en cuidados de espacios públicos y en el cuidado del patrimonio de Mar del Plata. “Me resulta increíble que sea así. Tal vez, hay mucha gente que no es de la ciudad. Uno busca razones, pero es difícil encontrarlas”, describió.

“Este gobierno –Guillermo Montenegro- es peor que el de Carlos Arroyo, porque hay un menor conocimiento de la ciudad y no se da el mensaje cómo corresponde. Hay que tratar de comprender el voto y mejorar en lo que se pueda mejorar, en cuanto al mensaje y la ciudad del futuro”, sostuvo a la vez que recordó que en 2019, en el marco de las elecciones Ejecutivas, “la mitad de la población votó a Fernanda Raverta”.

Por último, volvió a referirse a los siniestros viales ocurridos durante ese fin de semana y remarcó que Horacio García, el titular de la Secretaría de Seguridad, como así también otros funcionarios subalternos se encuentran analizando las medidas a tomar en tal sentido. “La Comisión de Seguridad se reúne incluso este martes en Acantilados para escuchar las preocupaciones de los vecinos y vecinas de la zona sur de Mar del Plata”, indicó.

“Con los integrantes de la Comisión de Seguridad estamos recorriendo diferentes barrios de General Pueyrredón a los efectos de tomar nota de los reclamos. Hay zonas como el Centenario, donde el Ejecutivo, no concurre. El bloque del Frente de Todos junto a Nicolás Lauría buscó la solución, pero la realidad es que de esto se tiene que ocupar el Ejecutivo. Nuestra solución es legislativa, en todo caso articulando y mediano para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto”, concluyó.