Payasada de Milei: Difundió una foto vacunándose contra la Covid y las redes se inundaron de ironías

El diputado electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, se vacunó contra el coronavirus, a pesar de haber cuestionado públicamente la campaña de inmunización impulsada por el Gobierno nacional, y las redes sociales se inundaron de comentarios irónicos sobre la foto que muestra al economista en el momento en que recibió la dosis.

“No soy antivacunas, soy re provacunas; aquellos que me tildaron como antivacunas quedan expuestos como mentirosos y quieren cargar el tema como una contradicción mía; en esa costumbre de poner todo en formato binario, lo más fácil para la progresía es decir que era antivacunas”, ensayó Milei a modo de explicación en declaraciones a periodistas.

Sin embargo, durante la campaña electoral, el mes pasado, Milei había reconocido que no estaba vacunado y puso en duda la eficacia de las drogas contra la Covid-19.

“Eso que viaja por las venas de Milei es el Estado presente”, fue una de las frases en tono de humorada que recibió el candidato de parte de un usuario de Twitter, donde también otros escribieron “NOOO Milei esa no es la mano invisible del mercado” y “Milei usando al Estado peronista y la vacuna que trajo la casta politica. Al final, un globo más”.

El diputado electo defendió su decisión de vacunarse y argumentó: “No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos. Y como prometí en campaña, tampoco cobraré mi dieta, ya que sortearé la misma entre los ciudadanos”.

“Son los costos que tengo que pagar para seguir defendiendo las ideas de la libertad más allá de la Argentina”, explicó y desde su entorno apuntaron que tiene pendientes viajes a Miami, Nueva York, Uruguay, Chile, México, Colombia y España, por lo que debe cumplir con los requisitos de vacunación.

Según informaron, Milei recibió la primera dosis en la mezquita rey Fahd del barrio porteño de Palermo y la segunda en el club Vélez Sarsfield, en Liniers.