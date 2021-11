La gente se volcó a las playas y las ventas no alcanzaron la expectativa comercial

Con moderado optimismo los comerciantes locales vieron crecer sus ventas con relación al mismo fin de semana del año pasado, no obstante, destacaron que el 12 de octubre fue superior. Conservan una gran expectativa para el verano que se avecina.

Las ventas fueron aceptables, aunque las excelentes condiciones climáticas inclinaron a los visitantes a la playa y a los lugares de esparcimiento a cielo abierto.

Según indica el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), el balance fue positivo para el 80% de los entrevistados, el aumento promedio en unidades con respecto a un fin de semana regular fue del 35%, no obstante el 53,6% contestó que el último fin de semana largo del 12 de octubre fue superador en ventas.

El universo de los entrevistados se conformó por los rubros que se mencionan a continuación, pertenecientes a los centros comerciales a cielo abierto Güemes, Playa Grande, Juan B Justo, Tejedor, Constitución, Microcentro y Sierra de los Padres

Entre otros; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; textil blanco y ropa de cama, mueblerías.

Los productos estrella en esta ocasión fueron los directa o indirectamente vinculados a la playa, dado las jornadas de calor que acompañaron este fin de semana largo.

Así los grandes beneficiados fueron quienes proveen reposeras, sombrillas, carpas, canastas de playa, termos, gorras, ojotas, sandalias, barrenadores, trajes de baño, protectores solar etc.

El fin de semana largo del 12 de octubre dejó la vara alta y para muchos este fin de semana largo de noviembre no fue superador no obstante la satisfacción que mostró la mayoría por el aumento de las ventas.

Según surge del informe, “Las jornadas más frescas en el anterior fin de semana de octubre permitieron que los turistas y residentes optaran más por el paseo en los centros comerciales mientras que en este último fin de semana destinaron la mayor parte de su tiempo al turismo y recreación en la playa dadas las altas temperaturas”.

Las promociones bancarias cumplieron un rol protagónico los días viernes y sábado. Respecto de las expectativas de ventas, que venían siendo altas en función de los anteriores fines de semana largo, un 17,70% vendió más de lo esperado, 48,50% lo esperado y un 33,8% menos de lo esperado.

Comparando el balance de ventas con el del fin de semana largo de 12 de octubre 2021, el 53,6% contestó que el del 12 de octubre fue superador en ventas un 21,5% contestó que el actual de noviembre superó al anterior, mientras que el 24,9% consideró fue igual.

“Los comerciantes nos señalaron que la afluencia turística recibida no se vio en forma directamente proporcional en las ventas, ya que los días de calor generó que la gente se volcara más a las playas que a los centros comerciales. La expectativa era muy alta y el buen clima no ayudó a las ventas. No obstante, se mantiene una gran expectativa para la temporada estival, y se comienzan a ver los efectos de la segunda edición del programa Previaje, donde nos indican desde el Ministerio de Turismo que nuestra ciudad es el segundo destino elegido en el país en la compra de pasajes y servicios turísticos” señaló el presidente de la UCIP, Cdor. Blas Taladrid.

Por último, los comerciantes consultados confiaron en que será una muy buena temporada, las ganas de salir, de viajar, de reencuentro con familiares y amigos hará que los turistas refrenden a Mar del Plata como uno de los principales destinos turísticos.