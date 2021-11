Kimberley tuvo un positivo debut: Le ganó 1 a 0 a El Porvenir

El “Dragón” se impuso por 1 a 0 ante El Porvenir de San Clemente del Tuyú por la primera fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur. Leonardo Areal, de penal, marcó el único tanto del partido a los 20 del complemento. Si bien el inicio del partido fue favorable a El Porvenir, Kimberley se mantuvo tranquilo durante ese primer cuarto de hora donde todo lo que se generaba era por el sector derecho. La sociedad Reinaga-Mansilla sumados a las apariciones de Jofré eran un dolor de cabeza para Matías Cristobo y Juan Ignacio Fernández que se tuvieron que dedicar exclusivamente a controlar ese sector. Pero el correr de los minutos hizo que el dueño de casa se asentara y empezara a encontrar fluidez en los pases.

En ese crecimiento futbolístico fue clave la figura de Franco Mañas que, además, tuvo un despliegue físico importante para ayudar a Julián Montagna en la marca. También empezó a aparecer la figura de Leonardo Areal que cada vez que agarraba la pelota en posición de número diez intentaba jugar profundo para las diagonales de Gonzalo Gómez.

La primera situación clara y de riesgo fue para los de “Monchi” Comas. Jofré la bajó de pecho para Mansilla que hizo una pausa, le devolvió la pelota a espaldas de Cristobo y sacó un centro bárbaro que Nahuel Santos no llegó a conectar con la cabeza en el área chica. A partir de ahí el encuentro entró en una meceta y se alejó de los arcos.

Los últimos quince de esa primera etapa fueron de Kimberley. Los dirigidos por Pablo Galitiello pudieron sumar pases en campo rival, la línea de volantes se adelantó y así llegó, primero, una buena pelota para Gonzalo Gómez que Braian Pérez tapó con sus piernas y luego un zurdazo de media distancia de Mañas que se fue apenas por encima del travesaño.

El complemento arrancó apagado pero el “Dragón” seguía siendo más pero no lograba ser punzante. El viento en contra hacía que Gómez tuviera que retroceder bastante para poder jugar las pelotas aéreas. Los cambios de lado entre Vértiz y Fernández le daban mayor agilidad a los avances por afuera pero el negocio iba a llegar por adentro. A los 20, Areal lanzó un centro desde la derecha, el “Turbo” se adelantó al despeje de Vassarotto que lo tocó adentro del área y Karim Doussouk no dudó en cobrar penal. El ex Cadetes de San Martín tampoco dudó en la ejecución y puso la pelota a la izquierda de Pérez que se tiró para el otro lado.

A los 23 pudo llegar el segundo tras una pifia en el fondo de El Porvenir pero Varissotto se repuso y le sacó el gol en la línea a Vértiz que había definido bien. Poco más pasó hasta el pitazo final además de la expulsión por doble amonestación de Leonel Duarte.

Así, Kimberley concluye un fin de semana agitado con un balance positivo. Ahora, deberá preparar lo que viene que será decisivo en el ámbito local con la final de vuelta ante Argentinos del Sud y la visita a Independiente en San Cayetano para luego entrar con tranquilidad a la fecha libre.

SÍNTESIS

Kimberley (1): Pablo Campodónico; Sebastián Corti, Nicolás Sassano, Estanislao Silva y Matías Cristobo; Franco Mañas y Julián Montagna; Enzo Vértiz, Leonardo Areal y Juan Ignacio Fernández; Gonzalo Gómez. DT: Pablo Galitiello

El Porvenir (0): Braian Pérez; Nicolás Reinaga, Lautaro Vassarotto, Matías Velázquez y Diego Herrera; Pablo Mansilla, Leonel Duarte, Ángel Cáceres y Nahuel Santos; Federico Jofré y Pablo Herrera. DT: Ramón Comas.

Cambios en el PT: 22′, Santiago Rodríguez por P. Herrera (P).

Cambios en el ST: 27′, Mateo Di Molfetta por Silva (K), Matías Cardellino por Vértiz (K), Fernando Romer por Mansilla (P) y Giuliano Medina por Jofré (P), 35′ Fermín Iriarte por Cristobo (K), 39′ Aarón Comas por Santos (P) y 41′ Pablo De Hoyos por Gómez (K) y Franco Hernández por Fernández (K).

Gol en el ST: 20′ Areal, de penal (K).

Incidencias en el ST: 31′ expulsado Leonel Duarte (P).

Árbitro: Karim Doussouk, de Chascomús.

Estadio: José Alberto Valle