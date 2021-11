Juan Magán regresa con el sencillo “Vamo’ A Beber”

El coach que se ganó el corazón de los dominicanos tras su aparición en The Voice, Juan Magán, regresa a la escena de baile con el sencillo “Vamo’ A Beber”, el indiscutible nuevo himno del productor, DJ e intérprete español más internacional de todos los tiempos quien en los últimos años el que cuenta con más reproducciones en las plataformas digitales.

La canción compuesta y producida por el propio Juan “Vamo’ a Beber”, quien se encuentra nominado al Latin Grammy 2021 en la categoría Best Urban Fest / Performance con “El Amor Es Una Moda” ft Alcover y Don Omar; es un canto a la espontaneidad, un grito de felicidad, la energía y las ganas de salir a celebrar.

“Es un honor y un placer volver a escuchar ritmos electrónicos con vocales en español invadiendo las pistas de baile y emisoras de radio de todo el mundo”, dijo Magán.

“Electro Latino” el género musical del que Magán es creador, se ha visto enriquecido y modificado desde que en 2007 comenzara a dar la vuelta al mundo desde su cuna en España a Panamá, Colombia, Ecuador, México llegando a Puerto Rico, para que uno de los grandes exponentes de la música urbana lo abandere posicionando las canciones en la cima de los charts globales.

Que artistas de gran renombre de la escena musical latina estén trabajando sencillos de electrónica en español es la mera confirmación de que la visión de Juan Magán hace más de una década, no estaba equivocada