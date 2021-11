Randazzo logró ingresar a Diputados y Gustavo Pulti podría heredar esa banca

El escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires entró en su fase final y Florencio Randazzo consiguió ingresar al Congreso. Este resultado podría abrirle la puerta al ex Intendente Gustavo Pulti, ya que de cumplir su palabra el oriundo de Chivilcoy, quien en su momento habría asegurado que renunciará a su banca para que él no se quede afuera del Congreso.

Ahora resta esperar qué determinación adoptará la Carolina Castro, quien ocupaba el segundo lugar en la Lista de Diputados de Vamos con Vos

En las últimas horas se conoció que con el 98 % de las mesas escrutadas, el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo ya tenía más de 4000 votos adentro, lo que confirma su próxima asunción como diputado nacional, restándole de esta manera un lugar al equipo de José Luis Espert, que correspondía a Hugo Bontempo, presidente de la Ucedé de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el escrutinio definitivo benefició al candidato de “Vamos Con Vos” y Bontempo quedó afuera del Congreso nacional.

LO QUE LE DIJO RANDAZZO A LA POLITICA ONLINE

En lo que respecta a Pulti, este lunes fue no respondió a los llamados de “el Retrato…”, ya que era nuestra intención saber su opinión, no solo por el ingreso de Florencio Randazzo a la Cámara de Diputados, sino a aquella nota publicada por La Politica On Line, donde le había asegurado al ex intendente que renunciaría a su banca para que asumiera él, en caso de no acceder a la Cámara baja nacional (algo que sucedio) a través de los votos.

La Política Online había publicado en el pasado mes de setiembre la siguiente noticia:

Randazzo dice que renunciará a su banca para que pueda asumir Pulti https://www.lapoliticaonline.com.ar/nota/136318-randazzo-dice-que-renunciara-a-su-banca-para-que-pueda-asumir-pulti/