Solicitar extremar los cuidados para evitar incendios forestales y de pastizales

En virtud de las actuales condiciones meteorológicas –y de cara a una nueva temporada estival- desde la Municipalidad alertan a la población sobre la importancia de evitar incendios forestales y de pastizales en General Pueyrredon, ya sea en el ámbito rural como en el ejido urbano.

En ese sentido, el director de Defensa Civil Rodrigo Goncalvez (FOTO) manifestó que se está trabajando para evitar este tipo de eventos. “Sin duda que los incendios forestales van a ser una de las preocupaciones y ocupaciones del cuerpo de Bomberos, tanto voluntarios como de la policía de la provincia, dado que los índices van a marcar una tendencia a ese tipo de siniestralidad. En el partido de General Pueyrredon lo estamos padeciendo actualmente con algunos incendios forestales”, agregó.

“En el marco de nuevos desafíos que tienen que ver con la llegada de la temporada estival, desde las áreas de Respuesta y Seguridad Siniestral nos preparamos, nos capacitamos y desarrollamos un trabajo continuo en lo que tiene que ver con la prevención”, aseguró.

El titular de Defensa Civil también afirmó: “Viendo las altas temperaturas que estamos teniendo en nuestra ciudad, la idea es reforzar las recomendaciones que tienen que ver con no iniciar fuegos en lugares que están prohibidos o que no tienen los medios ni los recursos necesarios para serlo; no tirar basura en terrenos baldíos ni dejar basura en la playa ni en otros sectores de vegetación de ningún tipo.”

“Hay que llamar a Defensa Civil al 103 o a Bomberos al 100 ante este tipo de siniestros. Entre todos podemos hacer que estas jornadas terminen siendo de diversión y no de desesperación para algunos vecinos. Así que, seguramente, iremos ampliando y trabajando en conjunto con los barrios, las reservas forestales, guardaparques, bomberos y la brigada forestal, pero no está de más empezar con estas recomendaciones y este trabajo para la seguridad de todos”, concluyó Goncalvez.

Frente a ello, desde Defensa Civil instaron a la comunidad marplatense a no realizar quemas de pastizales; no quemar restos de poda o residuos; hacer fuego únicamente en lugares permitidos; no arrojar colillas de cigarrillos; mantener el pasto corto alrededor de las viviendas; cortar ramas de árboles desde el suelo y hasta los 2 metros (raleo) y tener en cuenta las chispas y pequeñas brasas que emite el fuego.