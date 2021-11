El Regional Pampeano A de rugby ya tiene sus finalistas: Mar del Plata y Sporting

Este Fin de semana decretó a los finalistas del Regional Pampeano A, que son Mar del Plata Club y Sporting, y los Campeones del Regional Pampeano B y C, Uncas y Campo de Pato, respectivamente.

Se jugaron esta tarde las Semifinales del Regional Pampeano A de Rugby, y luego de dos grandes partidos de rugby, Sporting y Mar del Plata Club son los equipos que el próximo 28 de Noviembre se encontrarán en la Villa Marista para ver quién se queda con este campeonato.

En Santa Celina se reeditó la Final de 2019 entre Mar del Plata Club y Sportiva, pero esta vez el triunfo fue para los dirigidos por la “Nona” Urrutia. El verde y marrón fue contundente y dejó en el camino al tercero de la clasificación inicial. El marcador final de 45 a 21 fue lo que les dio el pasaje al partido definitorio.

Por su parte, Sporting viajó a Tandil y transpiró lo suficiente como para quedarse con un triunfo casi tan trabajado como contundente frente a Los Cardos. El “Albinegro” venció al “Verde” de la Sierra por 42 a 21 y, por haber sido visitante en esta instancia, el próximo domingo recibirá a su clásico rival en su casa.

El Regional Pampeano B tuvo una definición vibrante en Tandil, donde Uncas se consagró frente a su gente al vencer a Biguá Rugby Club, en el duelo de los dos mejores equipos del Campeonato. Fue un partido muy parejo que, a pesar de que los locales fueron arriba durante los 80 minutos, tuvo un manto de incertidumbre que se mantuvo casi hasta el final. La chapa final marcó 30 a 17 y el delirio del equipo de Tandil que coronó un muy buen año.

A falta de dos fechas para culminar el torneo, el Regional Pampeano C tiene campeón. Es que Campo de Pato venció este sábado a El Nacional de Bahía Blanca por 43 a 26 y, en su casa y con su gente, se quedó con el TRP C.