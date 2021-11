Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía: Advierten sobre estafas a turistas

A menos de un mes del inicio de la temporada alta, las autoridades del Colegio de Martilleros local y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon lanzaron una campaña con recomendaciones para evitar estafas a la hora de contratar un alquiler temporario.

En diálogo con “el Retrato…” el Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, sostuvo: “Desde la Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría del Turista, estamos advirtiendo a la gente sobre las cuestiones que debe tener en cuenta a la hora de alquilar temporariamente para el verano por internet, que es un campo amplio para que se producen estafas, porque una persona contrata por alguien que no conoce, con una identidad que en muchos casos puede ser falsa, entonces recomendamos que duden cuando hay precios muy bajos, cuando no conoce la identidad de la persona con la que está negociando, porque se le indica a la gente que haga depósitos de dinero a la gente, que pierde ese dinero porque no puede seguir en contacto con el delincuente, porque desaparece”.

En esta línea agregó: “hablamos de muchas estafas de pequeños montos, según la economía familiar, hablamos de 6, 8 o 10 mil pesos que la gente deposita para reservar un inmueble y lo pierden. Es una situación muy fea, la gente se enoja con el destino, y la ciudad no tiene nada que ver. Esto pasa en todos los destinos turísticos del país, pero desde Mar del Plata queremos alentar de esta situación, por eso trabajamos con el Colegio de Martilleros, advertimos sobre los precios de referencia o testigos que el Colegio establece, para que la gente tenga presente que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía y que obviamente cuando los valores son muy convenientes, evidentemente tiene que dudar”.

Consultado sobre qué hay que hacer cuando uno es estafado, Rizzi dijo: “hay que hacer la denuncia a través de la Fiscalía de Delitos Económicos. Hay una dirección de e-mail, a través de la cual cualquier persona de todo el país puede hacer la denuncia, pero lamentablemente el delito ya está cometido y es muy difícil dar con los autores”.

“Frente a la duda, la gente puede buscar en internet si el lugar verdaderamente existe, puede advertirlo en la Defensoría, a través del mail, [email protected], allí se pueden evacuar dudas y asesorarse”, agregó el Defensor del Pueblo.

Finalmente, Rizzi sostuvo que “hay muchos casos de este tipo de estafas, no queremos ser alarmistas porque no es un modus operandi que se ha generalizado, pero la fiscalía de Delitos Económicos tiene una estadística que se produce cada temporada”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Martilleros, Miguel Ángel Donsini, sostuvo en diálogo con “el Retrato….”: “Este tipo de estafa ya es un clásico, porque año a año se acrecienta más. Hay una fisura dentro del sistema, y sabemos que no solamente se da acá, sino en todos los centros turísticos están teniendo este tipo de estada. Lo importante es poner en alerta a la gente”.

“Lo que hay que averiguar es con quien se está hablando, qué referencias hay, porque puede ser el tipo más simpático del mundo por teléfono, pero después ese teléfono no está más. Es bastante complicado. La forma más sencilla de prevenir es muy sencilla, cuando uno va a alquilar algo y está todo excelente, hay wifi, aire acondicionado, cable, hay todo y el precio es muy bueno, hay que tener cuidado”, sostuvo Donsini y agregó que siempre se puede llamar al Colegio de Martilleros para determinar si el alquilador está colegiado o el inmueble existe.

Los recaudos que se deben tomar

– Sepa que las inmobiliarias no publican en sitios genéricos de compraventa sino que utilizan portales propios, o bien la Red del Colegio de Martilleros. Preferiblemente alquile a través de inmobiliarias registradas que utilizan sitios propios Ante cualquier duda, consulte al Colegio: www.martillerosmdp.com.ar

– Desconfíe de anuncios con precios demasiado bajos, así como aquellos con faltas de ortografía, lenguaje con incorrecciones o mal redactado.

– No realice transferencias bancarias ni envíe pagos por empresas internacionales si no conoce fehacientemente a quien le deposita.

– Realice una búsqueda previa en internet para conocer la existencia del inmueble que le es ofrecido en alquiler y quien lo publica. Evite llevarse sorpresas. Puede utilizar buscadores como www.instantstreetview.com

– Si se indican teléfonos o mails de contacto, previamente consulte en Internet verificando si son reportados por otros usuarios como fraudulentos. Prefiera las líneas de telefonía fija.

– Tenga presente que los conocidos buscadores de Internet pueden ser una buena opción de cotejo de datos.

Procure realizar una investigación del usuario y la oferta con anterioridad a realizar cualquier depósito o envío de dinero. Tenga en cuenta que todos los medios de comunicación – teléfono, internet, etc.- permiten el ocultamiento o suplantar la identidad facilitando que extraños se hagan pasar por parientes o amigos. Por lo tanto mantenga una actitud de alerta y crítica respecto de cualquier persona que se contacte pidiendo bajo cualquier pretexto entrega de bienes o dinero.

– Preste suma atención a las conversaciones telefónicas y a las comunicaciones por internet en las que se pida entregar información personal. Verifique previamente y por otro medio, la identidad de quien lo está consultando.

– No brindar información que permita su identificación o la de su familia.

– Si atiende un niño supervisar que no aporte datos personales ni familiares y que la llamada sea continuada por una persona adulta.

La Fiscalía Nro. 10 de Delitos Económicos, contra la Administración y la Fe Pública del Departamento Judicial Mar del Plata trabaja con un protocolo de recepción de denuncias penales y prueba a presentar para facilitar la investigación de los hechos.