El debate por el incumplimiento municipal a la Ley del aborto llegó al Concejo

La Comisión de Salud, presidida por la Edil del Frente de Todos, Marina Santoro, se reunió en el Recinto de Sesiones, para tratar varios temas, entre ellos dos relacionados al manejo de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Municipio de General Pueyrredon, luego de una gran manifestación que se realizó hace dos semanas en la puerta del Palacio Municipal para denunciar que en los Centros de Atención Primaria no se estaban realizando las prácticas.

En este sentido se trató el expediente 1973, por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo, mediante la Secretaría de Salud: “tenga a bien garantizar en el territorio del Partido y en todos los Centros Primarios de Atención a la Salud, el acceso a los derechos y prácticas establecidos en la Ley 27.610 (interrupción voluntaria del embarazo), como así también respetar la decisión de los profesionales respecto de las prácticas relacionadas a la misma”.

En diálogo con “el Retrato…“ la concejal Santoro dijo: “se hizo una movilización muy grande, convocada por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a decidir, que ya nos habían dado cuenta de los inconvenientes generados a partir de una resolución interna, emitido por la Jefa del área clínica, en dónde daba la orden, notificaba, que los profesionales del área no podían atender en los CAPS pertinentes demandas relacionadas al IVE. La verdad es que eso nos preocupó muchísimo, nos pareció sumamente grave. El día que se realizó la manifestación, los compañeros subieron al Concejo Deliberante, nos notificaron y nos pareció con la Concejal Sol De La Torre que correspondía hacer un pedido de informe que tratamos hoy en la Comisión”.

En este sentido, Santoro sostuvo que el tratamiento del expediente “generó un debate entre el oficialismo y la oposición, así que lo dejamos en Comisión y pedimos una nota interna para que la Secretaria de Salud se pueda expedir, porque entendemos que se abrir dar los canales de diálogos”.

“Lo que nos preocupa son los derechos vulnerados de las mujeres, después de haber dado durante tantos años la lucha para la Ley de IVE fuera una realidad. Sabíamos que era una lucha que íbamos a tener que dar, que las instituciones respeten la Ley Nacional vigente, pero llama poderosamente la atención y nos parece sumamente grave, que el Estado Municipal, que debería estar alineado con el Provincial y Nacional, y ser garante de que los derechos de cumpla, sea quien emita una orden, implícita o explícita, resolución o sugerencia, es sumamente grave, y digo esto porque ese fue el argumento del oficialismo, “no era una orden, era una sugerencia” dijeron. Esto es una Ley que debe cumplirse” aseguró la Concejal.

Asimismo, en la Comisión también se trató un proyecto por el que se le solicita al Ejecutivo de Montenegro realice campañas de difusión sobre la Ley IVE. En relación a esto, Santoro dijo: “justamente, también desde el Frente de Todos, presentamos un proyecto de comunicación, para que la Ley 26.710 sea conocida, porque aún hay muchas mujeres que no saben que este es un derecho en Argentina y nos parecía que Ejecutivo Municipal junto a la Secretaría de Salud, porque este es un tema de salud, debe ser garante que la información llegué. Y nos contestó el mismo Ejecutivo, que le prohíbe a las médicas este derecho,que eso ya se hacía que no necesitaban realizar ninguna campaña, pero por otro lado emite una resolución una Jefa de Área para que los profesionales no garanticen este derecho. Es una contradicción. Esperemos que el Ejecutivo y la Secretaría de Salud, Viviana Bernabei, den cuenta de lo que está pasando. Esperamos que contesten está nota interna. Cómo oposición tuvimos la voluntad de no presentar un proyecto de comunicación,sino enviar una nota interna para saber qué está pasando”.

Finalmente Santoro aseguró: “Cualquier vecina de la Ciudad que si va a un Centro de Salud y no es informada sobre este derecho o recibe algún maltrato u obstáculo en el tema, se comunique con el Concejo Deliberante, con la Defensoría del Pueblo. Debemos, entre todas y todos, hacer cumplir la Ley”.