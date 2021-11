Documento de la querella mayoritaria en el “Cuarto aniversario de la impunidad”

La querella mayoritaria de familiares representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias emitió un comunicado titular “Cuarto aniversario de la impunidad” en el que cuestionaron el escaso avance de las investigaciones judiciales.

“La herida de cada familia ha dejado de sangrar pero no ha dejado de doler. No fue un accidente, no fue una tragedia. No vamos a parar hasta tener todas las respuestas y a todos los responsables condenados”, expresaron en un tramo del escrito y también plantearon “nunca” haber “creído en la historia oficial” como así también plantearon seguir y “peleando en varias causas por la verdad”.

“El 14 de noviembre, hace cuatro años, iban a empezar los problemas desde el submarino”, relató el comunicado de la querella y sumó: “Llamarían por celular a las 23,42 al Capitán Correa. Las llamadas seguirían durante la madrugada hasta la última llamada del 15/11/17 a las 7,19 hs. Realizar cada llamada obligó a la tripulación a hacer emerger el submarino. Solo algo muy importante o urgente justificaba ir a superficie con un mar que los sacudía como una botella”.

Así, apuntaron: “Desde nuestra querella mayoritaria lo probamos y sostuvimos por escrito (2019) y en el alegato (2020). Ahora sabemos que fueron dados de baja los celulares de los 44 tripulantes perdiendo todos los archivos, nos falta recuperarlos y saber qué quisieron ocultar”.

Cabe destacar que los familiares de los tripulantes siguen con atención dos causas judiciales principales que están en trámite en la Justicia Federal: la primera se centra justamente en el hundimiento y está a cargo de la jueza de Comodoro Rivadavia, Marta Yañez, mientras que la segunda concentra la atención de los familiares, se inició en Mar del Plata y actualmente se tramita en el Juzgado Federal de Dolores.

En el marco de la causa centrada en el hundimiento, la última novedad resonante se produjo hace un año cuando en noviembre de 2020, en línea con el pedido de las querellas, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió que el Juzgado Federal de Caleta Olivia debe investigar si le cabe responsabilidad al expresidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad

Además, en ese momento se confirmaron procesamientos de cuatro altos mandos de la Armada acusados por el delito de estrago culposo agravado por el resultado de muerte: el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.

En relación a la segunda causa, que concentra de la atención de los familiares, se inició en Mar del Plata y actualmente se tramita en el Juzgado Federal de Dolores: los tiene a ellos mismos como víctimas de espionaje ilegal, realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) mientras reclamaban y exigían en la ciudad la búsqueda del submarino en Mar del Plata.

Asimismo, esa causa tiene como procesados a los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez; el director de Reunión Interior de la AFI, Eduardo Winkler; y cinco agentes de Mar del Plata como así también está imputado Macri, que ya concretó su postergada declaración indagatoria.

A su vez, cabe destacar que por esto días se espera una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que debe resolver, ante un planteo de recusación realizado por Macri, si el juez que investiga en caso, Martín Bava, sigue el frente del proceso o es desplazado. Para después de esa decisión se espera que desde el Juzgado de Dolores se defina la situación procesal de Macri: si se lo proceso, si se lo sobresee o si dicta una “falta de mérito”.