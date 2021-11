A 4 años del hundimiento del ARA San Juan, Macri viaja al exterior

El expresidente Mauricio Macri partió este lunes a las 14.30 hacia Arabia Saudita, luego de haber recibido autorización de la Justicia, ya que está siendo investigado por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

El exmandatario dejó la Argentina esta tarde a bordo del vuelo AF229 de Air France con destino a París para, desde allí, continuar viaje hacia la nación saudí, según informó su abogado defensor en el expediente por el cual Macri ya fue indagado.

Antes de que el exmandatario se fuera del país, en el expediente en el que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan quedó asentado un planteo de la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras, que señaló que Macri había engañado a la Justicia con la información brindada sobre su viaje.

Carreras señaló a través de un escrito que el fundador del PRO tenía previsto visitar también Qatar y que eso no había sido debidamente informado por la defensa del expresidente que, luego de ese señalamiento, presentó un manuscrito en el que vinculó la visita a ese país con una “escala”.

“Más allá del correcto señalamiento efectuado por la letrada, toda vez que no altera en lo sustancial la autorización oportunamente brindada, estese a lo dispuesto el pasado 11 de noviembre”, sostuvo el juez del caso, Martin Bava, al tomar nota de los movimientos del expresidente al que, de todas formas, le habilitó la salida del país.

El viaje de Macri se produce el día en el que se conmemora el cuarto aniversario del hundimiento del ARA San Juan en aguas del Mar Argentino, dado que el 15 de noviembre de 2017 se estableció el último contacto de la nave antes de la tragedia en la que murieron 44 tripulantes.

Con Macri fuera del país, en los próximos días se conocerá la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata que el último viernes recibió al abogado del expresidente en el marco del incidente de recusación al juez Bava.

El tribunal de apelaciones tiene 48 horas para decidir si confirma o remueve a un juez después de producida la audiencia de prueba en el marco de la recusación: en este caso, ese plazo vence en las primeras dos horas hábiles del jueves, dado que mañana es jornada no laborable para los empleados judiciales ya que celebran su día.

La decisión sobre la continuidad o no del juez Bava al frente del expediente está en manos de los camaristas Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín que habían rechazado el primer intento de recusación planteado por la defensa de Macri pero que dieron trámite al segundo planteo, sobre el que ahora tienen que resolver.

Por otra parte, este jueves habrán pasado también 10 días hábiles desde que el juez Bava indagó a Macri, tiempo que coincide con el plazo ordenatorio que fija el código procesal penal para que el juez resuelva la situación procesal de un imputado luego de haberle tomado indagatoria.

A pesar de que Bava estaba en condiciones de definir la situación procesal de Macri tan pronto como finalizó la indagatoria, eso no ocurrió porque el juez hizo lugar a una serie de medidas de prueba que aún no terminaron de producirse.

Las que si ya se completaron fueron las declaraciones testimoniales del exministro de Defensa del macrismo Oscar Aguad, el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andres, y los exjefes de la Casa Militar José Yofre y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati.

Para las querellas, las declaraciones de Cecati y Yofre fueron positivas en términos de la acusación porque habrían confirmado que la supuesta colaboración entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y esas áreas por cuestiones de seguridad presidencial, invocada por la defensa del expresidente, no justificaría ninguno de los presuntos hechos de espionaje enumerados en el expediente.

Según pudo reconstruir Télam, esa colaboración estaba vinculada con la detección de posibles vías de escape para el presidente en el marco de sus actos y encuentros, con el señalamiento de eventuales cortes de ruta y con cuestiones vinculadas al clima, pero en ningún caso habilitaba a la AFI realizar tareas de inteligencia con personas con las que el mandatario se iba a reunir.

En el marco de esta causa están procesadas las exautoridades de la AFI del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros ex agentes que dirigían o reportaban a la base Mar del Plata de la central de espías y del exdirector de Reunión; mientras que el juez Bava aún debe resolver la situación procesal de dos exjefes de Contrainteligencia que ya fueron indagados.