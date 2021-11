Guillermo Montenegro: “Vamos a poder transformar la ciudad que nos merecemos”

Con el 80% de las mesas escrutadas, entre bombos, cánticos y alegría, el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, se subió al escenario junto al primer candidato a concejal Fernando Muro, y demás candidatos, funcionarios y dirigentes políticos del PRO, la Coalición Cívica y la UCR, para anunciar la victoria y festejar con los propios.

“Se consolidó un gobierno de coalición pensando en los vecinos. Vamos a poder transformar la ciudad como los marplatenses nos merecemos”, sostuvo el Intendente y agregó: “Nosotros no salimos a escuchar en la campaña, escuchamos desde el día que asumimos. No es una forma de hacer campaña, es una forma de entender el trabajo y cómo nosotros representamos a cada marplatense. No salimos a tocarles el timbre, los encontramos todos los días en la calle. Esa es nuestra forma de trabajar y esa es la forma de poder entender los problemas”, sostuvo el Jefe Político de la ciudad, eufórico por el resultado.

En esta línea, Montenegro dijo: “Se consolidó un gobierno de coalición en favor de los vecinos. Es un modelo de gestión, con una visión amplia para compartir con los distintos espacios que forman Juntos”. Con la misma alegría dijo: “Nosotros no festejamos que metemos 8 de los 12 concejales, sino que vamos a tener la ciudad que nos merecemos. No tiene que ver con un partido político, tiene que ver con nuestra ciudad”.

Por su parte, en declaración a “el Retrato…” Fernando Muro dijo: “efectivamente se repitieron los resultados de las elecciones PASO, esto confirma el apoyo de la gente de Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres a Guillermo Montenegro. Estamos muy felices, pero con la responsabilidad de mañana seguir gestionando. Es un orgullo para mí, algo nuevo, no vengo de la política y agradezco profundamente a todos los que nos apoyaron, ahora hay que seguir trabajando“.

“