El Seleccionado M-18 culminó el Argentino con una victoria

El Campeonato Argentino Juvenil llegó a su fin y el “Trébol” lo cerró con una gran victoria por 39 a 14 frente a la Unión Sanjuanina de Rugby, para quedar terceros en la Zona Ascenso de dicho campeonato. Más allá de los resultados, nuestros jugadores vivieron una semana inolvidable.

La cancha de Santa Fe Rugby Club fue testigo del último partido que este Seleccionado de Menores de 18 que tan bien representó a la Unión de Rugby de Mar del Plata. Bastaba definir quién se subiría al tercer escalón del podio de la Zona Ascenso, y como rival estaba el Seleccionado de la Unión Sanjuanina.

El partido se presentó como la oportunidad para coronar una semana en donde nuestros jugadores convivieron y se encontraron con sus pares de todo el país, y en donde los encuentros de rugby fueron una excusa. Más allá que lo deportivo siempre es importante, este Campeonato Argentino es una gran experiencia para nuestros juveniles, que tienen un primer proceso importante con el Seleccionado y que todo lo aprendido lo llevarán a sus clubes con el objetivo de seguir creciendo.



Yendo al juego por el Tercer Puesto, el “Trébol” volvió a tener una mañana inspirada de cara al in goal rival. Fueron siete los tries anotados por los dirigidos por Silenzi, Moreno y López Nóbrega y los que rubricaron su firma en el score fueron Manuel Pérez Izuzquiza, Juan Francisco Alessio, Justo Echevarría, Renzo Zanella, Fermín Pérez, Gonzalo Juareguí y Agustín Echarte, más dos conversiones de Joaquín López Nóbrega.

Un triunfo contundente reflejado en el marcador, fue 39 a 14, pero también en el juego. Los chicos jugaron con solidez defensiva, determinación y soltura a la hora de mover la guinda en busca de los espacios. Asimilaron los errores de la derrota en el partido anterior, tomaron nota y dieron un salto de calidad para culminar terceros en la Zona Ascenso de este Argentino Juvenil.

Iván Cientofante, Capitán de este equipo, hizo un balance de este torneo y aseguró que fue “Una linda semana, se armó un lindo equipo. Quizás en los primeros tres meses del proceso no nos habíamos podido compenetrar tanto, pero cuando nos subimos al micro camino a Santa Fe nos dimos cuenta que había algo más en el grupo, y eso se reflejó adentro de la cancha, y estamos muy contentos por como se dio todo”.