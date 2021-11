El Concejo distinguió a “Pepe” Carnevale como Vecino Destacado

El reconocimiento, mediante Ordenanza Nº 19.417 y Decreto de Promulgación Nº 1.865, se entregó en el marco de un acto protocolar desarrollado esta mañana, jueves 11 de noviembre, en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, con la aplicación del protocolo de actividades presenciales, y a instancias de la autora de los proyectos, Marina Santoro (FdT).

Asimismo, mediante resoluciones 4.763 y 4.764 se declaró “de interés” a la charla desarrollada el día 22 de septiembre de 2021 acerca de la Historia del Fileteado en Mar del Plata, en el marco del Décimo Encuentro Anual de Fileteadores, que se llevó a cabo vía Zoom, organizado por la Asociación de Fileteadores; y también se otorgó el título de “Vecino Destacado” Post Mortem a “Guala”, Juan Carlos González “por su aporte a la cultura como fileteador y docente reconocido en el ámbito”.

Asistieron, también, Marcos Gutiérrez, Vito Amalfitano, Verónica Lagos y Roberto “Chucho” Páez (FdT); y Ariel Ciano (FR).

Argumentos del reconocimiento a “Pepe” Carnevale

Se pondera el aporte a la cultura del fileteado porteño y a la producción de la industria local del Sr. Rolando Carnevale.

Los pinceles Carnevale son los únicos que se utilizan para llevar a cabo el trabajo del fileteador.

Dichos pinceles han surgido de la necesidad de abastecer a los pintores de los carros de letristas y fileteadores que eran empleados esenciales en las fábricas de carrocerías, encargados de decorar de manera artesanal los carros y colectivos que circulaban por toda la ciudad.

El filete porteño fue inscrito en la lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO por el Comité para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

Este estilo encierra numerosas técnicas de ejecución que fueron cambiando por la aparición de materiales y soportes nuevos.

Los pinceles Carnevale son los únicos que se ajustan a los requerimientos específicos del fileteado porteño, cuyas características formales implican: un alto grado de estilización, la preponderancia de colores vivos, la marcación de sombras y claroscuros que crean fantasías de profundidad, el uso de la letra gótica o los caracteres muy adornados, la casi obsesiva recurrencia a la simetría, el encierro de cada composición en un marco pintado (que toma la forma del soporte de emplazamiento), la sobrecarga del espacio disponible y la conceptualización simbólica de muchos de los objetos representados.

El iniciador del emprendimiento fue el padre de Rolando Carnevale y en su labor con los trabajadores letristas comprendió que los pinceles que ellos necesitaban contaban con requerimientos como el tener una larga cabellera, que soportara el esmalte sintético mezclado con nafta, y cientos de pinceladas diarias en un vehículo tras otro, estos pinceles aún no se fabricaban en Argentina.

Rolando Ítalo Carnevale fue haciendo diversas pruebas de confección y con los artistas, quienes fueron aportando sugerencias para sus mejoras, hasta quedar en su actual diseño.

En sus inicios trabajaba toda la familia, y actualmente, su hijo, Rolando (Pepe) Carnevale continúa con la producción de estos pinceles, constituyéndose en el pilar de la empresa familiar.

Rolando “Pepe” Carnevale representa a esa gran parte de nuestro pueblo argentino que apuesta a construir su propio negocio y fomentar la industria nacional, cuestión que es necesario destacar.

Es fundamental reconocer, promocionar, acompañar, e impulsar el trabajo de los emprendedores y emprendedoras de General Pueyrredon, no sólo para que puedan desarrollar sus iniciativas a nivel local sino también para que la ciudad se posicione como líder zonal productivo.

Jornada de Fileteado

Se destaca la relevancia del Fileteado Porteño en tanto patrimonio cultural y su correlato en lo social y productivo.

El filete porteño es una técnica pictórica tradicional que combina los colores vivos con estilos tipográficos específicos.

El filete porteño fue inscripto en la lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, por el Comité para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

El 14 de septiembre se celebra el día del fileteado porteño en conmemoración a la primera exposición de filete porteño que se realizó en Buenos Aires en la Galería Wildenstein en 1970.

Por el hecho de ser un arte popular, no hay documentación que registre los inicios de este arte. Sin embargo, existen acuerdos respecto de sus orígenes en los inicios del siglo XX.

Los testimonios coinciden en que los primeros maestros y artesanos del oficio fueron inmigrantes italianos que trabajaban como pintores en las fábricas de carros de tracción a sangre, siendo los primeros tres conocidos: Salvador Venturo, Vicente Brunetti y Cecilio Pascarella.

Con el cambio de soportes y usos, fue variando también la pintura y se incorporaron el acrílico, el óleo, el maquillaje, la pintura para telas y otras, según la necesidad.

Los íconos que se representan a través de esta técnica, son santos, políticos/as admirados/as, ídolos/as de los deportes, la música y la cultura, siendo, en este sentido, un reflejo de la memoria de nuestros pueblos.

El espacio donde se interviene es diverso, sus realizaciones se pueden contemplar en colectivos, camiones y señalizaciones de tiendas y almacenes, así como en la decoración de hogares y bares tradicionales. Es de destacar la incorporación de proverbios, dichos y frases típicas en sus diseños.

Los primeros diseños del fileteado se remontan a los ornamentos pintados en los paneles cuadrados de los laterales de los carros y a las líneas o filetes que se realizaban en sus barandas y varas.

Desde su origen, los fileteadores utilizaron como pintura el esmalte sintético, y desarrollaron su técnica trabajando este material con pinceles de pelo largo, durante todo el período en que el fileteado se realizó sobre los vehículos.

Entre sus características formales podemos destacar: el alto grado de estilización, la preponderancia de colores vivos, la marcación de sombras y claroscuros que crean fantasías de profundidad, el uso de la letra gótica o los caracteres muy adornados, la casi obsesiva recurrencia a la simetría, el encierro de cada composición en un marco pintado (que toma la forma del soporte de emplazamiento), la sobrecarga del espacio disponible y la conceptualización simbólica de muchos de los objetos representados.

La enseñanza y aprendizaje del fileteado porteño se transmite como conocimiento comunitario, ya que no se requiere educación formal para desarrollar las habilidades necesarias.

Los docentes que transmiten la enseñanza del oficio lo han hecho desde educación extraoficial y no han sido suficientemente reconocidos.

El fileteado ha sido un modo de inserción productiva de los y las bonaerenses, por fuera del mercado laboral formal.

En la técnica de fileteado porteño confluyen la tradición y la innovación al servicio de la cultura popular.

El día 22 de septiembre del presente año se realizó el “Décimo Encuentro Anual de Fileteadores”, una muestra virtual que contará con talleres y charlas en vivo, organizadas por la Asociación de Fileteadores.



“El Guala” González

“El Guala” Juan Carlos González, recientemente fallecido el 20 de abril de 2020, fue un fileteador memorable de la ciudad de Mar del Plata, con innumerables producciones en las que ha sabido reflejar la impronta histórica y cultural de la ciudad.

Como el fileteado porteño es un arte popular, no existen registros certeros acerca de su surgimiento.

Es una deuda histórica que tenemos en la ciudad el reconocer el arte y la cultura surgida en los barrios y sectores populares.

Es fundamental garantizar la visibilidad del patrimonio cultural inmaterial en general y crear conciencia sobre su importancia a nivel local, nacional e internacional.

Es deber del Estado Municipal fomentar, acompañar, reconocer y favorecer las iniciativas culturales que hacen a la identidad de nuestro pueblo.