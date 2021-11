Montenegro: “¿Por qué no voy a querer que un foro no se constituya?”

El Foro Municipal de Seguridad es una organización creada a partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Pública 12.154, de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a dicha normativa el Foro Municipal junto con los Foros Vecinales de cada jurisdicción, son parte del sistema de seguridad pública a través de la participación comunitaria. El municipio, el 22 de marzo abrió la inscripción para conformar el Foro mediante una elección, pero luego de eso se prorrogó, por segunda vez la elección.

En la mañana del jueves, Juan Manuel López, actual presidente del Foro, presentó una nota en el Concejo Deliberante avalada por 40 asociaciones de fomentos y entidades vecinales, para que la Comisión de Seguridad interceda, y pueda pedirle explicaciones al Ejecutivo Municipal acerca de las prórrogas que nunca fueron explicadas.

Ayer, el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, consultado por el tema en la FM 101.7, sostuvo: “no hay ninguna intencionalidad política, para nada. De hecho, si voy a todos los barrios y hablo con todos los vecinos, ¿por qué no voy a querer que un foro no se constituya? al contrario. El Foro sirve como interlocutor con los vecinos. Si la intención del Foro es esa, que es la interlocución para ver cómo mejorar y traer propuestas sirve. De hecho, informalmente los foros están constituidos, cuando uno habla o va a una sociedad de Fomento, y aconsejan que habría que hacer, es eso, formalizar una cuestión de hecho que estamos viviendo en nuestra ciudad”.

Consultado por quién tomó la decisión para que se prorroguen por 90 días las elecciones del Foro, Montenegro dijo: “Lo voy a averiguar, lo que no lo sé, no lo digo”, sentenció.

Desde la Defensoría del Pueblo, y la presidencia actual del Foro, aseguran que “El Foro debe estar conformado por el titular del Departamento Ejecutivo del Municipio o un representante designado por este, miembros del Departamento Deliberativo del Municipio conforme a criterios de proporcionalidad, en la representación partidaria, representantes de organizaciones o entidades comunitarias y sectoriales de carácter municipal, y un representante de instituciones religiosas.