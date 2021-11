El Seleccionado Juvenil cayó contra Entre Rios

El Seleccionado de Menores de 18 de la Unión de Rugby de Mar del Plata disputó la Semifinal de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino que se disputa en Santa Fe y cayó ante la Unión Entrerriana de Rugby por 19 a 16.

Este miércoles el Argentino Juvenil que se está disputando en Santa Fe tuvo su segunda fecha, esta vez en la sede del CRAI. Hasta allí llegó el “Trébol” M-18, con el antecedente inmediato del gran partido disputado en Cuartos de Final frente a Andina, triunfazo por 62 a 3, y con la esperanza de llegar a disputar el partido definitorio de la Zona Ascenso. En frente, el duro equipo de la Unión Enterriana de Rugby.

En el primero de los dos tiempos de 30′ el Seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata jugó un muy buen encuentro, que hizo que se vayan al descanso ganando por 16 a 3, gracias a los tries de Justo Echevarría y Gonzalo Jauregui, más dos penales de Joaquín López Nobrega.

En el complemento, el representativo de nuestra Unión no pudo hacer valer su ventaja, mermó el nivel de juego, se empezó a sentir el cansancio y los chicos no pudieron, En una de los últimos momentos del partido, el seleccionado de Entre Ríos aprovechó un penal a favor y decretó la derrota. Los jugadores del equipo rival crecieron en la segunda mitad y terminaron llevándose el partido por 19 a 16.

Más allá de la derrota, la acción no se detiene para los jóvenes jugadores de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Este sábado en la cancha de Santa Fe Rugby Club a las 10 de la mañana se cruzarán con la Unión Sanjuanina para definir quien se sube al tercer escalón del podio de la Zona Ascenso.