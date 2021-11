Bromatología: El Concejo Aprobó que se derogue el decreto de Montenegro

En la Sesión del Concejo Deliberante, se aprobó el pedido de derogación del Decreto nº 1664/21, por el cual se delega facultades a la Secretario de Gobierno que le son propias al Departamento de Bromatología.

La presidente de la Comisión de Salud, Marina Santoro (Frente de Todos), en el uso de la palabra sostuvo que el decreto “deja sin seguridad a la fiscalización alimentación, no solamente a los vecinos del Partido de General Pueyrredon, sino también a los miles de turistas que seguramente van a visitar a la ciudad en la temporada; por lo tanto no sabemos quien va a cuidar lo que comemos” dijo Santoro y agregó: “Mientra más dure este decreto, existe la posibilidad que haya una responsabilidad penal de nuestros trabajadores municipales porque quienes son responsables de la firma de la habilitación en términos de seguridad bromatológica y alimentaria son ellos, y si no reciben la autorización de la dependencia correspondiente a partir de la vigencia del decreto hay un vacío legal en cuanto a quienes generan las habilitaciones de los locales comerciales gastronómicos”.

Por su parte, el edil del PRO Agustín Neme, dijo: “este decreto es evidente que busca una agilidad en los procesos y en las áreas que comparten las distintas funciones con lo que respecta a la inspección. Al Secretario de Gobierno no se le delegaron facultades propias de Bromatología, simplemente, lo que hizo es mejorar y coordinar las distintas áreas que están relacionadas a las inspecciones. En el Decreto no hubo ni habrá ningún traslado del área de Bromatología a otra ahora. Tampoco hubo modificación de las competencias del personal del Departamento bromatológico, como se dijo, tampoco se modificó ningún derecho de los trabajadores. Hay que hablar con la verdad, como es necesario. El único objetivo que busca el decreto es mejorar los procesos y trabajar de forma articulada, es una decisión política, buscando beneficios para la ciudadanía, no hay ninguna otra cuestión”.

En su turno, Santoro retrucó: “Si vamos a hablar con la verdad, al pan, pan y al vino, vino. La articulación entre las áreas ya existe, la articulación es una cosa y centralización de competencias es otra. Falta a la verdad el concejal Neme, quisiera que me explique entonces que sucede porque la centralización de las competencias va a generar que el Departamento de Bromatología tenga que recibir autorización para hacer cada una de sus tareas, no solamente para habilitar comercios gastronómicos. ¿Qué va a suceder con las inspecciones random que son sorpresa que también son funciones del Departamento de Bromatología? porque al pedir autorización ya dejan de ser sorpresa” sostuvo Santoro.

El concejal Nicolás Lauría, del Bloque Crear Juntos, sostuvo que “esto va en detrimento de la salud de todos los vecinos de General Pueyrredon”. Finalmente, la derogación del decreto se aprobó en general y en particular con el voto negativo de Vamos Juntos, UCR, Coalición Cívica y Agrupación Atlántica.