Aprueban el pedido de prórroga para la presentación del presupuesto municipal 2022

Después de un debate, no tan extenso, pero sí con las chicanas políticas innecesarias de siempre, este mediodía el Concejo Deliberante aprobó por mayoría y con voto doble del Presidente del Cuerpo, la prórroga para presentar el presupuesto municipal 2022.

De esta manera, el Decreto N°244, quedó aprobado con los votos afirmativos de los Bloques oficialistas y de Acción Marplatense, por lo que el Ejecutivo Municipal tiene tiempo hasta el 30 de noviembre para remitir al Concejo el presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados y de los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondientes al Ejercicio 2022.

La edil radical Vilma Baragiola (FOTO), dijo: “el Intendente Municipal a través de sus funcionarios piden la prórroga pertinente para presentar el presupuesto, cosa que en este Concejo Deliberante ya ha sucedido en otros momentos, como también sucedió de presentarlo en tiempo y forma. Tiene la posibilidad de hacerlo, se lo permiten las herramientas legales que hay. Yo no voy a comprar la decisión de la provincia de Buenos Aires cuando por el mes de agosto la provincia pidió prórroga, pero si tengo que pensar que entonces también la Provincia pidió prórroga porque no quiere decirle a los ciudadanos que va a aumentar los impuestos. Es un ida y vuelta que no suma. El Intendente fue claro cada vez que se lo plantearon y a partir de ahí, cada uno tiene la posibilidad de votar como considere, tiene esa libertad. Nosotros acompañamos esta gestión de Gobierno y vamos a acompañar este pedido de prórroga”.

Entre los argumentos que usó la oposición para oponerse a la prórroga, el edil del Frente de Todos Marcos Gutierrez sostuvo: “los argumentos que presentó el Ejecutivo son falaces.Claramente es una maniobra electoral que tiene como objetivo esconder el aumento de tasas que el intendente tiene pensado para el próximo año”.