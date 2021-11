Moyano asume la presidencia de Alvarado tras la renuncia de Méndez

El ex Diputado Nacional, Facundo Moyano eligió al programa radial y online del deporte dela Provincia de Buenos Aires “La Voz del Estadio” para expresarse como flamante presidente de Alvarado, ante el “pedido de licencia del Dr Wencesalo Méndez” según expresó el mismo Moyano: ” Solo falta la formalidad, pero después del partido del lunes con Alte Brown me sentaré con el DT Gastón Coyette para hablar de su futuro y del plantel.”

Moyano aclaró que ” mis deseos de ser algún día intendente de Gral Pueyrredón no son los que me llevaron a esta decisión, sino el tiempo disponible, al haber renunciado a mi banca de Diputado por el FDT, es que me permitirá dedicarme a esta pasión y soñar con llegar a Primera, más adelante, ganarles a River y a Boca , jugar Sudamericana, Libertadores e ir siempre por más.”

Facundo Moyano, criado frente al club de sus amores, cursado el jardín de infantes en la institución, escuelita de fútbol, dijo que ” la pertenencia que te da, tener un colegio en los clubes, les más fuerte que el fútbol mismo, y lo estuve hablando con la Brujita Verón de Estudiantes de La Plata, y sería también un anhelo lograrlo en Alvarado.”

Con respecto al por qué de su renuncia a la banca de Diputado, sentenció que ” después de las elecciones del 14 de noviembre voy a hablar. Yo no me llamo una banca y hay cosas que aclararé le duela a quién le duela y moleste a quién el moleste”

En cuanto al “Lugar” del actual presidente en Comisión Directiva sostuvo que ” hizo un gran trabajo Wenchy. Seguro que estará ligado al fútbol… después de junio, cuando concluye el actual mandato, veremos cómo se re organiza la Comisión.”