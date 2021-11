“Hoy, Mauricio Macri está por encima de todos nosotros, es un líder positivo”

Luego de haber estado muchos años acompañando la gestión del PRO, el Presidentedel Pro Mar del Plata-Batán, Emiliano Giri, en conversación con “el Retrato…” analizó la figura del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri y su reciente visita a Mar del Plata

Al responder a cómo ve su futuro, en el marco de las causas penales en las cuales se encuentra involucrado, respondió: “Mauricio no está preocupado por las causas, porque sabe que las mismas son 100% políticas. Hay un ánimo de adversidad hacia su figura, en tanto están intentando lastimar su imagen con un tema que es doloroso para todos los Argentinos, como lo es el ARA San Juan”.

“Mauricio tiene una mirada mucho más profunda y mucho más a mediano y largo plazo de lo que va a pasar en Argentina y de lo que está pasando en el mundo. Es mucho más estadista y hoy está en ese rol”, sostuvo Emiliano Giri, coordinador de campaña del Pro Mar del Plata- Batán.

-¿Ves a Mauricio Macri entusiasmado por ser presidente?

-A él le gusta hablar del semillero y dijo que está para acompañar a todos los candidatos que quieran ser. Su rol es el de garantizar una gran interna, porque las mismas son buenas y ordenan, donde puedan competir todos. Hoy, Mauricio Macri está por encima de todos nosotros, pero acompañando en el crecimiento a todos los dirigentes de Juntos, que son muchos y muy buenos. A diferencia de otros partidos, en este espacio hay una gran cantidad de dirigentes, donde todos tienen aspiraciones y todas son válidas.

“Tener un líder positivo en el espacio que acompañe y que además transmita la experiencia es muy positivo, porque ser presidente de argentina no es fácil y es un proceso de aprendizaje”, afirmó al mismo tiempo que valoró la capacidad de hacer una autocrítica que tiene el ex mandatario nacional, en tanto “no es una persona que defiende todo lo que ha hecho y es autocrítico de las cosas que pudo y de las que no pudo llevar adelante”.

En ese aspecto, Giri aseguró que Mauricio Macri “es una persona que está en equilibrio personal, para transmitir experiencias, para acompañar y para ayudar a poner en valor el espacio, lo cual es algo muy importante y habla de una enorme generosidad de él como persona” al mismo tiempo que rescató en ese aspecto su generosidad también a nivel político.

“Es un líder que en 2002 fundó un partido político nuevo en el país, convocó a los dirigentes políticos, no en función de su partido sino de acuerdo a su capacidad y de la mirada que había hacia el futuro, pudo hacer crecer el espacio, gobernar la argentina, hacer crecer al país con aciertos y con errores y hoy tiene la capacidad de seguir aportando desde un lugar totalmente desprovisto de ambiciones personales”, sostuvo.