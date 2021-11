Romero denunció que la Provincia tiene más de un millón de vacunas sin aplicar

“La Provincia tiene más de 1 millón de vacunas disponibles sin aplicar”. Así lo manifestó la concejal de la UCR Marianela Romero al solicitarle al Ministerio de Salud provincial datos claros y precisos del plan de vacunación.

Mediante un proyecto de comunicación la edil radical le solicitó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires un fácil acceso a los datos del plan de vacunación provincial donde se puedan encontrar todos los datos para tener un proceso transparente.

“Del monitoreo público de vacunación de la Nación surge que la Provincia de Buenos Aires distribuyó 5.876.170 dosis y tiene al momento más de un millón sin aplicar. La sala de situación de la provincia, más allá de las dificultades para su acceso, no nos permite leer cuántas vacunas recibió cada municipio, en qué fecha, ni qué vacunas se recibieron, por lo que no podemos realizar ninguna evaluación sobre el Plan de Vacunación Provincial porque faltan datos” manifestó la edil.

La solicitud incluye agregar a los datos ya existentes la cantidad de vacunas entregadas a cada municipio, tipo y/o marca y fecha de entrega. También reiteró un pedido de informe no contestado anteriormente por el Ministerio de Salud sobre los criterios utilizados para la distribución de las mismas en la Provincia, fundado en las diferencias de porcentajes de población vacunada entre los distintos municipios.

“Son muchos los vecinos y vecinas que aún esperan inmunizarse, que no les llega el turno y que cuando lo reciben y se acercan al lugar indicado les dicen que no tienen dosis o encuentran los lugares cerrados” refirió Romero y continuó “la Provincia rechazó la colaboración del Municipio en el Plan de Vacunación, pero tiene la obligación de brindarnos datos certeros para poder planificar la gestión municipal no solo en el área de salud sino en todas sus áreas y para brindarles respuestas al conjunto de la ciudadanía.”