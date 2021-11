Paredi en caravana por Prán, Vidal, Vivoratá y Sana Clara del Mar

Con más de cien autos acompañando en la ruta, el intendente Jorge Paredi y candidatos y candidatas del Frente de Todos recorrieron el Partido de Mar Chiquita de cara al próximo domingo. La esperanza de vecinos y vecinas se vivió en General Pirán, Coronel Vidal, Vivoratá y Santa Clara del Mar, donde la fila enorme de autos ingresó localidad por localidad para compartir charlas con los integrantes de la lista. “Somos un gobierno que hace, somos la Mar Chiquita que no se detiene. Pedimos que nos acompañen con el voto por un futuro de desarrollo y crecimiento para el distrito”, aseguró el intendente Jorge Paredi.

Cientos de personas en autos se sumaron a la recorrida que inició por la mañana en el futuro Estadio Armando Echevarría de General Pirán y luego en el Parque Municipal (Ex Monte Boffa) en Coronel Vidal, para llegar más a tarde Vivoratá, donde en la Plaza Independencia decenas de vecinos y vecinas participaron del tercer encuentro del lunes. Seguidamente, la caravana de vehículos continuó por Ruta 2 hasta llegar mediante el acceso 069/10 a la costa del distrito. En Santa Clara del Mar, el Parque Municipal “El Diego” con su flamante monumento fue el lugar elegido para la charla de cierre.

Con entusiasmo y esperanza de cara al próximo domingo, el intendente Paredi manifestó: “En esta instancia electoral, tenemos que decir la verdad. Somos el proyecto que hace y va para adelante, somos la Mar Chiquita que no se detiene. En frente está el estancamiento y el deterioro; las muestras están a la vista”.

Y destacó:”Tenemos una costa protagonista, con el acueducto a Mar Chiquita, red cloacal, Polideportivo y Maternidad en Santa Clara del Mar, futuro Jardín Maternal en Santa Elena, una escuela y un jardín nuevo en Camet Norte, localidad donde se realizará el pavimento del circuito del transporte público. Todas obras que hablan de un Estado Presente, que reflejan la ayuda del gobierno nacional y provincial”.

En tanto, el primer candidato Leandro Barone señaló que “sin dudas la costa es protagonista”. “Ya pudimos ver el deterioro y el estancamiento del 2015 al 2019, años de los que fue parte quien encabeza la lista opositora, quien además no vive en Mar Chiquita. Se nota la diferencia con todo lo que hizo esta gestión del 2019 al 2021. En este parque, donde hoy cerramos esta recorrida, vemos el progreso, el crecimiento. Como en todo el distrito que hoy visitamos; en cada lugar se realizan obras respondiendo el pedido de vecinos y vecinas, que quieren un desarrollo sostenido”, enfatizó Barone.

Por su parte, Laura Bravo, segunda candidata en la lista del FdT, expresó: “Vamos hacia adelante, por más viviendas en el partido. Estuvieron detenidas las casas, estuvieron frenados los sueños de cientos de vecinos. Ahora, con mano de obra local reactivamos las viviendas en Coronel Vidal y Vivoratá,