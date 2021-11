Gerardo Morales confirmó que será candidato a presidente radical pero no “furgón de cola”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó este lunes su decisión de ser candidato a presidente por el radicalismo en 2023; advirtió que no será “furgón de cola” y reclamó una “autocrítica y debate” en la alianza Juntos por el Cambio aunque “hay gente del PRO que no quiere mirar eso”.

Morales hizo estas declaraciones en La Rioja, adonde viajó para apoyar a la intendenta de la capital provincial, Inés Brizuela y Doria, quien mantiene un conflicto con el gobernador Ricardo Quintela por el nombramiento de 800 empleados municipales en planta permanente.

Morales dijo por Radio Fénix: “tengo la convicción de ser candidato a presidente por el radicalismo, la idea es fortalecer Juntos por el Cambio”.

“Pero también tenemos que construir a partir del debate. Espero que tengamos varios candidatos y podamos tener elecciones internas para dirimir quien será nuestra candidato“, añadió.

Y advirtió: “No esperen que seamos furgón de cola. Vamos a trabajar fuertemente en un plan de gobierno que sea federal. Necesitamos que se mire a la cara de frente, al interior profundo; se va a solucionar del interior hacia el centro. Ellos están llenos de plata y nosotros llenos de problemas”.

“La idea es fortalecer a Juntos por el Cambio, aunque es necesario realizar una autocrítica. Debemos construir a partir del debate”, insistió.

“No perdimos las elecciones porque hicimos las cosas bien. Por eso tenemos que tener un sentido crítico. Hay gente del PRO que no quiere mirar eso, pero es un debate que nos tenemos que dar”, consideró finalmente Gerardo Morales.