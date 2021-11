Crear llevó a cabo jornada de limpieza en Parque Camet

El partido vecinal Crear Mar del Plata, encabezado por Fernando Navarra, llevó a cabo una nueva jornada ambiental de limpieza que tuvo lugar en Parque Camet, de la que participaron sus candidatos a concejales y miembros junto a los ciudadanos que se sumaron voluntariamente, con el objetivo de concientizar sobre la correcta disposición de los residuos y también a modo de protesta “ante el abandono y la inacción municipal” con respecto al manejo de la basura.

“En el marco de la preocupación que tenemos por una ciudad limpia y por el cuidado del medio ambiente, decidimos poner manos a la obra y ayudar esta vez en Parque Camet, después de la exitosa experiencia de limpieza de playas que hemos realizado”, explicaron desde el partido.

Fernando Navarra, primer candidato a concejal por Crear, declaró estar “muy contento por esta jornada ambiental que hacemos, motorizada por nuestra juventud y nuestros equipos técnicos, especialmente la comisión de ambiente”.

“Elegimos este lugar que es emblemático de Mar del Plata y que sin embargo es abandonado por quienes tienen a cargo su cuidado, por nuestro gobierno fundamentalmente. La gente que trabaja aquí cuida el lugar, pero el gobierno por su desidia hace que pasen estas cosas. Un día domingo que los vecinos tendrían que estar disfrutando no se pueden acercar al lago por la cantidad de basura que hay. Hemos llenado muchas bolsas y vamos a continuar con la jornada demostrando que si hay buena voluntad se puede trabajar por el cuidado de nuestros recursos naturales”, aseguró Navarra.

Cecilia Martinez, segunda en la lista de Crear, expresó que “siempre nos emociona y un poco también nos enoja compartir estas jornadas de limpieza. El Parque Camet es un lugar al que los vecinos vienen en familia a disfrutar del espacio público y encontramos dos cosas: no solamente la falta de limpieza que corresponde al municipio, sino también la falta de concientización que tenemos a veces los marplatenses y batanenses cuando venimos a un lugar que es de todos. Tenemos que ir por más educación, por más campañas y por más cuidado de nuestro espacio común”.

Clara Penna, arquitecta también candidata a concejal por la misma lista e integrante de los equipos de técnicos y profesionales del partido vecinal, manifestó que “desde Crear proponemos políticas públicas que no solo mantengan el espacio sino que lo potencien, y servicios para todos los espacios públicos que los hagan crecer. Hay que cuidar las plantas, limpiar, colocar alumbrado, cartelería, hay que arreglar los baños públicos que son un desastre. Hay muchas cosas por hacer, pero hace falta gestión, buen uso de los recursos públicos, saber hacer sinergia con el sector privado y la sociedad civil y trabajar seriamente para potenciar cada espacio”.