Ailen Gausachs e Ignacio Ruggiero, ganadores del Premio ARA San Juan 2021

La representante del SUP del Club Náutico y el surfer fueron distinguidos por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata en virtud de sus antecedentes y proyección. Fue en el marco de la cuarta edición del reconocimiento, que rinde homenaje a los tripulantes del submarino, víctimas de naufragio en noviembre de 2017.

Luego de que la situación sanitaria obligara a realizar al aire libre la anterior ceremonia de entrega, en inmediaciones del Natatorio Alberto Zorrilla del Parque Municipal de los Deportes, la comisión directiva decidió comenzar a rotar la sede. Así fue como, este año, el Club Náutico de Mar del Plata abrió sus puertas para tan especial acto.

“Es un verdadero placer encontrarnos en la casa del deportista más grande de la ciudad, como lo fue Guillermo Vilas, para distinguir a jóvenes promesas del deporte con un premio que es muy emotivo porque rinde homenaje a los 44 héroes argentinos del ARA San Juan y nos marca que debemos tener memoria”, expresó José Luis López, máxima autoridad del Círculo de Periodistas Deportivos, quien asistió al acto junto al vicepresidente Anibal Nicora, la secretaria Patricia Garciarena, y los miembros de la comisión directiva, Reinaldo Caselli y Maricel López.

También participaron las autoridades del Ente Municipal de Deportes y Recreación, Andrés Macció; del Club Náuticos; de la Asociación Argentina de Surf, Freddy Tortora, y de la Asociación de Stand Up Paddle Costa Atlántica. Asimismo, acompañaron los familiares de los premiados.

“Estamos muy agradecidos con el Círculo por haber pensado en nosotros. Es un orgullo que hayan estado aquí. Tenemos una representante de nuestra institución distinguida y la verdad es que son dos chicos que tienen un futuro muy importante, por lo cual nos complace haber sido parte de esta entrega de premios”, manifestó el titular del Club Náutico

A su turno, el presidente del EMDER, Andrés Macció, felicitó a la entidad organizadora del premio por sostener esta iniciativa en el tiempo, dada la transcendencia que tiene para las jóvenes promesas del deporte, y se reconoció complacido por la determinación del cambio de escenario para cada entrega, lo que, a su entender, representa “un mimo para los clubes”.

La joven representante de Stand Up Paddle (SUP), Nicole Ailen Gausachs, se destacó en 2021 por obtener el 1° puesto en SUP Surf en la fecha inicial del Circuito Costa Atlántica y el 3° puesto en Sprint Open en la segunda fecha de la competencia. Por su parte, en el Tour Argentino de la Asociación de Surf Argentina ganó la cuarta etapa disputada en playa grande en la modalidad SUP Surf. Y por último, en la segunda fecha de la Copa Litoral en Concordia conquistó el Maratón 12 » 6 y quedó segunda en la clasificación general.

Ignacio Ruggiero, por su parte, es integrante de la selección nacional de surf en la categoría juvenil y fue elegido para participar del Programa Youth Olympics Games. En el presente año fue subcampeón del Circuito Argentino Junior al tiempo que se ubicó como el mejor tercero en el Circuito Argentino Open. Fue declarado como Joven Promesa de la disciplina por la Asociación de Surf Argentina.

Cabe recordar que la primera edición del Premio ARA San Juan, reservado exclusivamente a deportistas de actividades acuáticas de hasta 17 años, quedó en manos de María Guillermina Ruggiero (natación) y Jerónimo Ané (surf), la segunda entrega, concretada en 2019, reconoció la labor de Cocó Cianciarulo (surf) y Matías Calarco (canotaje), mientras que el año pasado fueron distinguidos Juana Escalante (vela) y Manuel Iglesias (saltos ornamentales).