Ministros de Salud acuerdan impulsar la aplicación de la tercera dosis

Las autoridades sanitarias de todo el país en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) coincidieron que es necesario avanzar en “completar esquemas de vacunación y aplicar tercera dosis a personas inmunocomprometidas de todas las edades y mayores de 50 años que hayan recibido la vacuna Sinopharm”.

Con ese diagnóstico, los ministros de Salud también consensuaron que buscarán consensos con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y el Comité de Expertos para impulsar la estrategia de aplicación de una tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna Covid, comenzando por el personal de Salud.

Los titulares de las carteras sanitarias sostuvieron que la estrategia de tercera dosis debería continuar con “el personal de salud que haya completado su esquema hace más de seis meses, para luego avanzar con el resto de la población en forma escalonada en función de cada plan provincial”.

Los ministros de Salud reunidos en el Cofesa tomaron la definición de impulsar con fuerza la aplicación de la tercera dosis “teniendo en cuenta el aumento de la circulación de la variante Delta de Covid y la disponibilidad de vacunas en el país”, que hacen posible comenzar con el esquema de refuerzos.

Los funcionarios destacaron en el Cofesa “la importancia de avanzar con la estrategia de dosis de refuerzo, está relacionada de manera directa con el aumento de la circulación de la variante Delta y el objetivo de proteger, lo antes posible, al personal de salud que haya completado su esquema hace más de seis meses, para luego avanzar con el resto de la población en forma escalonada en función de cada plan provincial”.

La tecera dosis se comenzara a aplicar en la provincia la semana que viene.

Los ministros tienen pensado avanzar con las conversaciones para ampliar la aplicación de la tercera dosis la semana que viene. Además, articularan con la Anmat y organismos internacionales como el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la Food and Drug Administration (FDA), para la implementación de recomendaciones consensuadas.

“Argentina cuenta con disponibilidad de vacunas para dar respuesta a los planes provinciales y dar una tercera dosis, teniendo en cuenta la diversidad geográfica, cultural, climática, los diferentes avances en las coberturas de vacunación así como también las estrategias de vacunación futuras”, afirmaron.

Ministros de Salud respaldaron la vacunación pediátrica

Los responsables sanitarios de las 24 jurisdicciones también destacaron el avance del plan de vacunación contra el coronavirus en la población pediátrica, que lleva aplicadas 2.655.559 dosis y supera el 35% de esquemas iniciados en esa población objetivo de niños de entre 3 y 11 años.

Los ministros de Salud reafirmaron la decisión conjunta que llevó a la utilización de la vacuna Sinopharm en la población infantil, en base a la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), según se consignó a través de un comunicado.

En ese sentido, las autoridades reiteraron su confianza en la autoridad regulatoria nacional, que recomendó la ampliación de la edad luego de evaluar los ensayos clínicos fase 1 y 2 publicados en la revista científica The Lancet y analizar la información del avance del estudio puente de fase 3 que se realiza en Emiratos Árabes.

Asimismo, los ministros de Salud destacaron en el Cofesa el perfil de seguridad que evidencia en el país la vacuna Sinopharm, que “cuenta con una tecnología de virus inactivado, una plataforma ampliamente utilizada en otras vacunas incluidas en el Calendario de Vacunación”.