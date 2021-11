Mar del Plata Club el mejor del Pampeano A

Se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo Regional Pampeano A, en donde algunos partidos se definieron sobre la hora y terminaron de diagramar como serán las Semifinales del certamen más importante de la región.



El medio scrum de Sporting, Area, uno de los puntos altos del equipo (Foto: Lucas Currá)

Mar del Plata Club culminó como el mejor equipo de este torneo. Con tan sólo una derrota, en su largo viaje a Santa Rosa venció al local 52 a 5 y definirá las semis dentro de dos semanas en Santa Celina.

Su rival será nada menos que el último campeón, Sociedad Sportiva. Los bahienses se metieron por la ventaja en la semis, con triunfo ante San Ignacio 25 a 19, para igualar en la tabla con el «Verde» y quedar por encima por la victoria en este cotejo.



Los Cardos festejó en Tandil el pase a las Semis