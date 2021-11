La Defensoría del Pueblo toma cartas sobre el Foro de Seguridad marplatense

El Foro Municipal de Seguridad es una organización creada a partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Pública 12.154, de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a esa normativa el Foro Municipal junto con los Foros Vecinales de cada jurisdicción, son parte del sistema de seguridad pública a través de la participación comunitaria. El municipio, el 22 de marzo abrió la inscripción para conformar el Foro mediante una elección, pero luego de eso, se prorrogó, por segunda vez la elección.

La Defensoría del Pueblo, tomó cartas sobre el asunto. En diálogo con “el Retrato…”, el defensor Luís Salomón (FOTO), sostuvo: “recibimos el reclamo por el tema de los padrones, es la primera vez que el municipio realiza el padrón de entidades para poder participar del Foro que está regulado por Ley provincial, allí todo tiene un plazo como cualquier acto eleccionario de cualquier entidad. Nos llama la atención, que los plazos ya habían sido cumplidos, y se pidió otra prórroga por 90 días. Lo que se informa mal es que el foro no está acéfalo. Todos los mandatos de todas las instituciones que no pudieron realizar elecciones, están prorrogados. Recién ahora se está normalizando”

En este sentido, Salomón agregó: “Se ve que hay algún tipo de intencionalidad, de algún sector, porque desconocen a las autoridades, y los decretos firmados por el Gobernador prorrogando únicamente por la pandemia. Ahora, nos anoticiamos que se iban a prorrogar las elecciones por 90 días más. Por eso los tres Defensores nos acercamos a la oficina de Asuntos de la Comunidad para consultar a las autoridades de lo que pasaba y nos dijeron que la decisión de la prórroga era por recomendación del Ministerio de Seguridad de la Provincia pero no nos mostraron ninguna documentación, por lo que hicimos formalmente una nota pidiendo que nos informen y adjunten la resolución del Ministerio para realizar los reclamos allí, porque se están extendiendo los plazos y están entorpeciendo a que se normalice el funcionamiento del Foro en una situación crítica. No hay que olvidar que decretó la Emergencia en Seguridad en el Partido de General Pueyrredon, y hay hechos de violencia multiplicados”.

“Particularmente, me llama la atención. Debe haber algún trasfondo que no conocemos, por el cual alguien se ve beneficiado para que no se realicen las elecciones, algo político. Además, nos dijeron que eran pocas las instituciones que se anotaron para ser parte del Foro, entonces preguntamos cuál es el parámetro de pocas, porque si son pocas por la cantidad de instituciones reconocidas por el Municipio, si son pocas, pero la participación es voluntaria. No se puede obligar a instituciones que no quieren participar a que lo hagan, entonces cuál es el piso para que dejen de ser pocas, porque la mayoría de las instituciones se anotaron en la Pandemia, pero el registro estuvo 90 días abierto. En esos días de prórroga el Municipio hizo publicidad por internet incentivando la participación para que se anotaran, pero pasaron los 90 días y se anotaron 11 instituciones, entonces ¿qué más se está esperando?”, enfatizó Salomón.

En relación al encuentro que mantuvieron con las autoridades de Asuntos de la Comunidad, el Defensor sostuvo que la reunión al principio estuvo tirante por los temas que tocamos, y después cordial. El director dijo que las funciones que había cumplido el Foro de Seguridad eran casi payasescas; toda persona que desinteresadamente ocupa un lugar en algún lado solamente con el fin de aportar su granito de arena para que se viva más seguro en los barrios de Mar del Plata no es payasesco,cuando hay muchos funcionarios que teniendo un muy buen sueldo no hacen nada, y más aún sabiendo que las integrantes del foro trabajan ad honorem, por eso planteé que cualquier persona que está en el foro tiene una voluntad y es una actitud desinteresada porque no hay ningún tipo de renumeración, merece el mayor de los respetos como para tratar de payasesco a alguien que trata de participar tratando que sus hijos y sus vecinos estén más seguros” concluyó el Defensor del Pueblo, que se mantiene a la espera de la contestación de Asuntos de la Comunidad, a fin de que se notifique la supuesta resolución del Ministerio de Seguridad, que aún no fueron publicadas.