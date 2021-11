Fabio Quetglas: El país vive un momento muy difícil, de mucha fragilidad

El Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Fabio Quetglas, quién busca renovar su cámara en el Congreso, brindó una conferencia de prensa, acompañado por el candidato a senador provincial Ariel Martínez Bordaisco y el candidato a concejal, Fernando Muro. En este contexto le aseguró a “el Retrato”: “Argentina ya está madura, no hay enamoramientos fugaces y a nosotros nos toca la responsabilidad de hacer buenas propuestas para llevar al país a una situación mejor”:

“Es nuestra obligación acercarnos a los ciudadanos, instituciones, organizaciones. No solo para escuchar, sino para llevar nuestra propuesta en términos legislativos y nuestra visión. Hay una sociedad que transitó un año y medio difícil, donde se perdieron empleos, seres queridos, y es una situación particular porque desarrollar una campaña en este clima, requiere de unos cuidados particulares en el sentido que hay una irritación, no hay una tolerancia a cualquier planteo político y creo que en ese sentido Juntos tuvo la prudencia de presentarse a la población diciéndole la realidad de las cosas. El país vive un momento muy difícil, de mucha fragilidad y la reconstrucción que Argentina necesita comienza por tomar conciencia del momento en el que vivimos, conciencia que parece el Gobierno no tomar, cuando después de la derrota de las paso nombran por ejemplo como Ministro a Anibal Fernandez. Evidentemente hay una desconexión entre la sensación mayoritaria de la población y este tipo de respuesta mecánica y obstinada que hace que la campaña se desenvuelva en este clima que nosotros preferíamos que sea más propositiva”.

“El Retrato…” le consultó a Quetglas por lo que podría suceder con la gobernabilidad de Alberto Fernandez después del 14 de noviembre, el candidato radical a Diputado dijo: “no lo se yo, y no lo sabe nadie, porque no es una decisión de uno; por suerte en Argentina hay un sistema institucional y una multi actoralidad; por lo que todos tendremos que tener la cabeza fría para leer los resultados y saber que está en juego el destino del país, y en este sentido, una derrota electoral no es una catástrofe; yo soy radical y hemos transitado muchas, pero hay que tener los pies sobre la tierra, hay muchas responsabilidades, hay un Estado que gobernar”.

En esta línea el diputado continuó: “Creo y apelo a que todos los que tenemos alguna responsabilidad la pongamos en juego. La gente está particularmente sensible por lo que pasó en septiembre, que la semana posterior a las elecciones hubo una especie de terremoto y seguramente sabemos la mitad de las cosas que sucedieron, y quisiéramos que no vuelva a pasar, pero nadie sabe como se puede reaccionar y hasta dónde puede llegar la euforia de los ganadores o la ira de los perdedores . Yo lo que creo es que la opinión pública es muy volátil. Si circunstancialmente nos eligen a nosotros, y creen que somos una opción válida frente a un Gobierno que cometió excesos, debe saber que es una elección circunstancial. Argentina ya está madura, no hay enamoramientos fugaces y a nosotros nos toca la responsabilidad de hacer buenas propuestas para llevar al país a una situación mejor”:

Asimismo, Quetglas dijo: “yo quiero que los ciudadanos vayan a votar, se incrementa la cantidad de votos, que Juntos por el Cambio constituya una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, le permite bloquear el quórum en el Senado, y que la señal sea categórica, porque yo formo parte de este equipo que se propone transformar la Argentina. No sigo las encuestas, voy pueblo por pueblo diciendo que nosotros tenemos una opción válida”.

Finalmente, en relación a las encuestas, sostuvo: “Son una foto sobre cómo va a actuar la gente, nosotros nos deberíamos preguntar porque la gente actúa como actúa, porque una persona que votó a Fernandez en el 2019 decidió cambiar su voto acá, ¿qué pasó en el medio? no hay ninguna posibilidad de aprendizaje social si nosotros no nos preguntamos por qué. En Juntos, perdimos la elección del 2019 e hicimos un análisis hacia adentro; nos planteamos cosas, hubo un programa de reformas que fracasó, y nosotros dimo la cara, creo que también tenemos un premio social al esfuerzo de mantener este espacio político unido y por trabajar propositivamente en el parlamento, y haber operado con responsabilidad. Hay que comenzar a preguntarse porque pasan las cosas y no que pasa.