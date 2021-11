Argentina, con Messi y jóvenes sorpresas, ya tiene la lista «anti» Uruguay y Brasil

El capitán Lionel Messi y ocho chicos con primera convocatoria a la selección mayor conforman la extensa lista de 34 componentes que dio a conocer el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, a través de la AFA, para los enfrentamientos por Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil.

El lesionado Messi, que no pudo estar presente en el partido de París Saint Germain frente a Leipzig por Champions League y en principio tampoco estará el fin de semana venidero por la Ligue 1 francesa, fue una noticia tan esperada como, por contrapartida, la inesperada citación de varios juveniles desconocidos para el hincha de a pie, salvo honrosas excepciones.

Las sorpresas

El más «experimentado» de todos ellos es el delantero de Vélez Sarsfield Thiago Almada, y con mucho menos recorrido y en orden decreciente están los volantes de River Plate Enzo Fernández y Santiago Simón, junto al mediocampista boquense Nicolás Medina.

También de Boca está el delantero Exequiel Zeballos y hay un «xeneize» hoy en Rosario Central, como el zaguero central Gastón Ávila.

El restante jugador de campo es el enganche del equipo Sub-23 de la Juventus, de Italia, Matías Soulé Galvano, un marplatense de 18 años, que se inició en el club Argentinos del Sud, de su ciudad natal, luego pasó al vecino Kimberley y desde allí a las inferiores de Vélez Sarsfield, donde a los 16 fue captado por la entidad turinesa.

Y el octavo es el arquero Federico Gomes Gerth, de 17 años, que alterna en la reserva de Tigre y marca una diferencia con el resto desde el arranque y por ella hace historia: es un futbolista que integra la selección mayor y no pertenece a un club de primera división sino del ascenso, además de que todavía no debutó en la primera de la entidad de Victoria.

La idea de Scaloni con estas citaciones obedece en principio a la posibilidad de utilizarlos como una especie de «sparrings con roce», y en la elección hay un detalle muy puntual que hace a la idea de este nuevo proyecto del seleccionado nacional: todos ellos son futbolistas que se destacan por sus condiciones técnicas. Todos son jugadores «de buen pie».

La convocatoria a la selección mayor también tiene que ver con el hecho de que los clubes no pueden negarse a cederlos, ya que están albergados por una fecha FIFA, dado que en el caso de ser citados directamente a los juveniles, podrían ser retaceados por sus instituciones.

Después, la extensión de la nómina obedece también a otros dos factores que no se pueden descuidar para estas dos trascendentales fecha de Eliminatorias, como lo son la cantidad de lesionados y amonestados que tiene el plantel argentino ya «estable».

La primera nómina «de los citados» la componen, además de Messi, su compañero de equipo Leandro Paredes, Gonzalo Montiel (ambos con desgarros) y Nicolás González (se está restableciendo de un contagio de coronavirus).

De los «no citados», se quedaron afuera también con lesiones musculares el volante Alejandro «Papu» Gómez y el defensor Juan Foyth.

Y la segunda lista, esta sí con todos convocados, la integran Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios y Nicolás Domínguez. A la primera tarjeta amarilla que reciba alguno de ellos, quedará inmediatamente suspendido.

Argentina visitará a Uruguay el viernes 12 de noviembre, por la decimotercera fecha, en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, de Montevideo, a partir de las 20, y el siguiente martes 16 recibirá a Brasil, en el San Juan Del Bicentenario, desde las 20.30, por la decimocuarta.

Así quedó la lista completa de convocados por Scaloni

Arqueros: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Agustín Marchesín (Porto).

Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (PSG), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Guido Rodríguez (Betis).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).