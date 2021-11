“Ningún almacenero de la Provincia puede cumplir con el congelamiento de precios” 

A poco más de una semana desde que comenzó a regir el congelamiento de precios, y en medio de la polémica por el control de los mismos, el presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “Ninguno de los 26 mil almaceneros de la provincia de Buenos Aires puede cumplir con el congelamiento de precios, porque no se puede trabajar al costo”. A su vez, remarcó que, si inspeccionan los comercios, “obvio que clausuran, ya que todos están en las mismas condiciones”.

En tal sentido, el presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, en conversación con “el Retrato…” cuestionó la medida anunciada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, e implementada por el Gobierno con el objetivo de contener los aumentos en la canasta básica e intentar combatir la inflación. A su vez, denunció pérdidas por la diferencia de precio entre mayoristas y congelados.

De esta forma, el referente de los almaceneros expresó a “el Retrato…” que, “si bien amenazaban con que iban a venir a inspeccionar los negocios buscando ver la aplicación de este programas de precios, no ha sucedido” y aclaró que “el 80% de la mercadería que compra el sector, lo hace a través de los mayoristas y distribuidores, exceptuando a las dos empresas de gaseosas más conocidas, empresas lácteas y las dos más importantes de cervezas del país”.

Después de la resolución del gobierno, Savore explicó que evaluaron en el sector cuánto les costaba a los almaceneros el producto, que ya tenía un precio de venta final, en los mayoristas. “Nos encontramos con que había mercadería que teníamos que poner plata arriba para poder venderla y había otros productos a los cuales solo les podíamos poner un 2, 3 o un 4% de rentabilidad”, señaló.

“El sector almacenero no se puede subir a un programa que lo va a perjudicar económicamente. El costo operativo de los comercios es de un 17%, el cual comprende el costo de la energía eléctrica, los impuestos que se deben abonar, el alquiler del local, los sueldos de los empleados, la carga tributaria, etcétera”, sostuvo.

Frente a ello, aseguró: “No podemos comprar y vender al mismo precio” y cuestionó que en el programa de precios “súper cerca”, que eran 70 productos, el cual fue comenzado con Español, el sector percibió que la leche tiene que ser vendida a $74, aplicándole solo un 6,7 de rentabilidad. “No importa salir empatado en la leche, pero la realidad es que no se puede hacer en 1.500 productos”, precisó.

En ese contexto, Savore adelantó que solicitaron una reunión a la Subsecretaria a los efectos de transmitirle la preocupación que se encontraba atravesando el sector. “Ninguno de los 26 mil almaceneros de la provincia de Buenos Aires puede cumplir con el congelamiento de precios, porque no se puede trabajar al costo”, subrayó y aclaró que, si inspeccionan los comercios, “obvio que clausuran, ya que todos están en las mismas condiciones”.

Sin perjuicio de ello, comentó que, al día de la fecha, ninguno de los comercios del sector fue inspeccionado. “No estamos en una posición de no querer acompañar sino que no podemos hacerlo”, afirmó y consideró: “Si las partes no se ponen de acuerdo, monopolio y gobierno, este tipo de programas no tienen resultados”.

“Se tienen que sentar las partes y tratar de negociar. Tal vez, el gobierno también tenga que ceder y darle tranquilidad al fabricante. Por ejemplo, asegurándole que, si bien por tres meses no se va a aumentar el producto, tampoco desde el estado se va a incrementar nada tampoco. El comerciante tiene que tener el precio congelado, pero la realidad es que pueden variar los costos energéticos, los commodities, el valor del combustible, etcétera”, expresó.

Asimismo, apuntó: “Cuando se habla de congelamiento de precios, es de mucho más antes que cuando se empieza a fabricar el producto” y agregó que “la gente cuando va los negocios de proximidad y ve que los precios cambiaron se enojan con los almaceneros, se ve la impotencia de la gente cuando van con determinada cantidad de dinero y no les alcanza”.

Por otra parte, Savore hizo hincapié en lo que viene y dejó entrever su poco optimismo en tal sentido. “Otra vez va a quedar todo en manos de los hipermercados, ellos son los que van a poder tener ese precio exigido por el gobierno, que son quienes negocian directamente con los monopolios”, explicó.

“Después puede pasar que no se encuentren determinados productos, que se les haya modificado el packaging, que se les reduzca el tamaño o le hayan puesto un título nuevo, tal como sucedió con el aceite, la yerba, etcétera. Todas estas cosas ya se vivieron”, apuntó al mismo tiempo que volvió a remarcar la importancia que estos programas se establezcan en el marco de un común acuerdo “pensado y programado” a los efectos que los mismos tengan resultados.

Por último, analizó la situación y sostuvo que si los programas se llevaran adelante “también las Secretarías de Comercio deben comenzar a trabajar a los efectos de definir cómo salir luego de ello, en tanto cuando se planchan los precios por un tiempo lo más probable es que luego los valores exploten por el aire”, lo cual aseguró que “ya se vivió” en otras ocasiones.