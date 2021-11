La otra cara de Mar del Plata: Reclamo por canasta navideña, trabajo y vivienda

Varias organizaciones sociales, cortaron la calle Yrigoyen para realizar una manifestación en la puerta del Municipio con el fin de reclamar la canasta navideña, trabajo y planes de vivienda.

“Después de tantos acampes y movidas, vinimos a dejar un petitorio, en donde pedimos la canasta navideña, entendiendo que ya estamos en noviembre, y que le Municipio saca en los boletines que está abierta la licitación, entonces queremos respuestas”, sostuvo en diálogo con “el Retrato…” Amelia referente de la organización MTR – Votamos Luchar.

En esta línea agregó: “También planteamos el tema del trabajo genuino. Las mayoría de las organizaciones que estamos acá, tenemos cooperativas, que es una figura legal que nos exige el municipio para darnos trabajo, y ahora nos dicen que piden préstamos y la plata que les bajan exigen que sean empresas las que se contraten, entonces, es un doble discurso, porque vemos que muchas organizaciones afines al Gobierno Nacional o Provincial o a Montenegro están trabajando en las plazas, el cementerio o los polideportivos. Entonces hay trabajo que podemos hacer, estamos capacitados, tenemos la figura legal para hacerlo”.

Asimismo, Amelia agregó: “estamos hablando de un Gobierno que en campaña dice que da laburo y que habla con los vecinos. La realidad es que no habla con los vecinos, habla solo en campaña y no con los trabajadores que somos miles y estamos por fuera de todo lo que tiene que ver con el trabajo en blnco. Estamos con el ajuste, el hambre y la precarización. Muchos de nosotros hacemos changas”

“No tenemos trabajo, no tenemos plata, no tenemos un plato de comida, no tenemos salud, y las escuelas se caen a pedazos. La vivienda también es importante, con la pandemia muchos compañeros tuvieron que dejar el lugar que alquilaban porque los desalojaron. Hay tres familias viviendo en una misma casa, con las condiciones de hacinamiento. La situación es gravísima”, sostuvo la referente de MTR y agregó que se realizará una manifestación en la sede del Instituto de la Vivienda, en Yrigoyen 2556.

Finalmente, sobre la canasta navideña, Amelia sostuvo: “El municipio llamó a licitación por 45 millones de pesos, nosotros estamos pidiendo arriba de 25 mil bolsas. No nos van a dar respuesta. Lo que recibimos es siempre lo mismo, destrato, porque nos dan 320 kilos de verdura para 9 organizaciones, es una vergüenza, cada organización tiene aproximadamente 900 familias. Dicen que viene una temporada muy buena, la plata está para la campaña y para mostrar una ciudad Feliz, pero para los ciudadanos, los trabajadores lo único que nos dan es exclusión”, sentenció.