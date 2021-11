Vilma Baragiola: Kicillof y Fernández deberán cargar en sus espaldas con 100 mil muertos

Atento a la proximidad que hay en relación a las elecciones legislativas, que tendrán lugar el domingo 14 de noviembre en todo el país, la presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Concejo Deliberante, Vilma Baragiola, en diálogo con “el Retrato…” apuntó: “El gobierno nacional de Alberto Fernández y y provincial de Axel Kicillof deberá cargar en su espalda con 100 mil muertos y se tendrán que hacer responsables de las medidas que no tomaron y de las que se tomaron y no se respetaron”.

En tal sentido, la concejal de la Unión Cívica Radical en conversación con “el Retrato…” remarcó su apoyo a la lista plena de “Juntos”, de la cual es parte, dejando en claro que no hay diferencias entre los integrantes de la misma y aseguró que hay una clara unidad entre su espacio, junto a Propuesta Republicana (PRO), Coalición Cívica ARI (CC ARI) y el Peronismo Republicano.

“Llevamos adelante todo un trabajo para desarrollar lo que fue las elecciones de las PASO, donde acompañamos a Facundo Manes, que hizo una gran elección, en tanto más del 46% de los votos obtenidos de la Coalición Juntos pertenecen a este dirigente y los candidatos que lo acompañaron”, sostuvo la referente de la UCR a nivel local.

Asimismo, Baragiola remarcó que a nivel seccional han podido armar una lista que la encabeza Ariel Martínez Bordaisco como candidato a senador, Flavia Delmonte en provincia, y Alejandro Rabinovich. “Serán realmente herramientas para Mar del Plata y Batán en la búsqueda de iniciativas con aportes provinciales y nacionales para desarrollar como gestión de gobierno las diferentes barriadas de la ciudad”, precisó.

A su vez, aclaró que a nivel local acompañan la lista que encabeza Fernando Muro. “Marina Sánchez Herrero, Daniel Alberto Núñez y Gustavo Pujato son parte de esta propuesta que lleva adelante Muro y el intendente Guillermo Montenegro se ha puesto al hombro la campaña, lo cual insta a que cada uno de todo de sí para lograr una gran elección el próximo 14 de noviembre”, expresó.

“En cada campaña se trabaja hasta el último minuto para dar todo de sí”, afirmó a la vez que hizo hincapié en las propuestas que llevan adelante desde su espacio y remarcó que los concejales acompañarán desde el Concejo Deliberante las gestiones de gobierno, más allá que cada uno tenga su identidad y exponga sus propios puntos de vista sobre la ciudad.

Por otra parte, Baragiola adelantó que el lunes se votó el pedido de prórroga para el presupuesto municipal, lo cual surge de la votación del bloque de Juntos y de Acción Marplatense. “El Frente de Todos y el Frente Renovador se han opuesto a esta prórroga. No se entiende con qué vara miden, en tanto el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires requirió una prórroga, que se votó por todos los diputados y senadores provinciales de los diferentes partidos políticos que son parte de la cámara”, señaló.

“Al no estar presentado el proyecto de presupuesto en la provincia de Buenos Aires, nadie puede hablar de un aumento de tasas, cuando se sabe que va a aumentar la provincia en los diferentes ítems”, precisó a la vez que comentó que “se han escuchado algunos argumentos falaces, que solo tienen que ver con tratar de sumar un voto más, de los que no han tenido en la última Paso”.

En ese aspecto, Baragiola señaló: “Oponerse a una prórroga es oponerse a una historia, en tanto desde 1983 a la fecha cada vez que una gestión de gobierno pidió un permiso para prorrogar la presentación de un presupuesto, siempre se ha votado, independientemente del partido político” y consideró que “es inentendible la cultura, solo queda pensar que están buscando votos para el 14 de noviembre con un argumento que no está basado en la realidad que se está atravesando”.

-¿Qué temas quedan como prioridad para el próximo año?

-Lo que tiene que ver con el predio de disposición final de residuos, el transporte y diferentes cuestiones que tengan que ver con las necesidades del ejecutivo local.

-¿Qué balance podes hacer del trabajo realizado durante este tiempo?

-La cuarentena eterna que llevó adelante el gobierno nacional, le generó una situación conflictiva desde lo económico, lo personal, etcétera a cada ciudadano. Se obligaba a quedarse adentro de su casa a las personas mientras que los funcionarios no respetaban lo que ellos imponían por decreto.

-¿Cómo se trabajo en el Concejo Deliberante?

-El Concejo ha trabajado en conjunto para buscar darle respuestas al Ejecutivo, en el marco de las necesidades que tuvo durante todo el 2020 y parte del 2021. A medidas que se van acercando las fechas de las elecciones se endurece la oposición y se empiezan a negar acompañamientos, lo cual no corresponde cuando se sabe que la sociedad está atravesando una situación de tratar de salir de una pandemia, donde mucha gente tuvo que cerrar sus empresas de muchos años y muchos incluso perdieron familias. El gobierno nacional y provincial deberá cargar en su espalda con 100 mil muertos y se tendrán que hacer responsables de las medidas que no tomaron y de las que se tomaron y no se respetaron.

-¿Cómo ves la ciudad en sí y el trabajo de Montenegro?

-Hay un intendente que a diario se lo ve recorrer las barriadas y que tiene reuniones con los vecinos, lo cual lo viene llevando adelante desde el primer día que arrancó a evaluar la posibilidad de ser intendente de General Pueyrredón. Nunca paró, en el sentido de visitar obras, familias, empresas, emprendimientos o sociedades de fomento. Siempre está recorriendo todo el partido de General Pueyrredón.

Por otra parte, la referente de la UCR consideró que “la cuarentena generó daños profundos que van a tardar muchos años en poder repararse” al mismo tiempo que cuestionó que durante la misma “por ejemplo los chicos se tuvieron que quedar dentro de su casa, sin ir al colegio, aprendiendo a través de una computadora, los que tuvieron conectividad”.

“Mar del Plata es una ciudad, donde hay que apostar muchísimo a la producción para generar empleo y donde debemos trabajar desde lo social, buscando la posibilidad dar una respuesta desde el estado municipal, provincial y nacional”, aseguró la referente de la UCR.

Por último, destacó que, pese a la situación económica, Mar del Plata es el único municipio de la provincia de Buenos Aires que desde hace un año y medio le está entregando a los comité de crisis de diversas organizaciones sociales el sostenimiento para comedores de barriadas con alimentos frescos. “Es el único distrito que entrega alimentos secos a estas entidades desde hace años e incluso desde que comenzó la cuarentena está entregando toneladas de comida por mes, en alimentos frescos, para poder tener una olla en los comedores adecuada”, concluyó.