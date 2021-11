Acosta (FETERA): “El 48% de los hogares en Argentina padecen carencia energética”

Con entusiasmo, en la mañana del miércoles, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en conjunto con la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) realizaron una conferencia de prensa para anunciar que por resolución del Ministerio de Trabajo, se le otorgó a la Federación la Personería Gremial.

En este sentido, el secretario General de FeTERA, Julio Acosta, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “La personería trae múltiples beneficios. Nosotros siempre estuvimos preocupados por tener legitimidad, el reconocimiento de los compañeros, eso para nosotros es lo central. Pero la legalidad que nos da la Personería Gremial fortalece a la organización porque le da otro carácter frente a las patronales, que muchas veces nos dicen que no teníamos la personería gremial y se negaban a sentarse a la discusión con la FeTERA, de ahora en adelante esto se terminó. Somos una organización legalmente constituida y reconocida y eso tiene una importancia superlativa”.

Consultado por las tarifas, Acosta dijo, “en nuestra propuesta de nacionalizar las empresas privatizadas se remarca que tiene que desaparecer la tasa de ganancia de las empresas. Argentina para mantener congeladas las tarifas el año pasado destinó 4.800 millones de dólares, para pagarle a las empresas privatizadas; eso es el 2% del PBI. Durante la pandemia para la atención social se destinaron apenas el 1,2% del PBI. Hay una enorme ganancia, de la sangría de los bolsillos de los trabajadores. Cuando llega un gobierno de porte popular lo que se hace es subvencionar en grandes magnitudes. Cuando podamos terminar con estos pagos de deudas externas y privatización tendremos tarifas justas y un cuadro tarifario diferenciado»

En este sentido, agregó: “Hoy, el 48% de los hogares en Argentina padecen carencia energética, eso significa que destinaban más del 10% de su dinero para cubrir gastos de gas, agua y electricidad. Acá en Argentina, quienes reciben un salario mínimo vital y móvil gastan en pago de esos servicios arriba de 5 mil pesos, estamos muy por encima de lo que se considera universalmente cuando hay pobreza energética, entonces eso hay que cambiarlo y solo se puede hacer recuperando las empresas privatizadas”, aseguró Acosta.

“Argentina es un país rico, pero empobrecido. Somos ricos porque tenemos todo lo que hace falta para desarrollar una buena calidad de vida a los ciudadanos, tenemos recursos naturales de todo tipo. Argentina puede hacer el emprendimiento de Hidrógeno Verde de manera propia si recupera las empresas privatizadas. Todo esto no se hace porque se está reconociendo una deuda fraudulenta que no fue a parar a manos del pueblo, fue para financiar la fuga de capitales. Todos los recursos van a ir a parar al pago de esa deuda externa».

«El modelo neoliberal que se instaló en los ´90 no lo interrumpió ningún gobierno. La población tiene que tomar conciencia que hay que recuperar soberanía. Lo demás es un buen discurso que capta votos y lo que se está haciendo es administrar el neoliberalismo», declaró el secretario general de FETERA.

Por su parte, Sebastián Farias, Secretario Gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata, consultado por la actualidad de los trabajadores, sostuvo: “tenemos distintos focos de conflictos que tienen que ver con la inestabilidad económica financiera de las cooperativas ante el avance de empresas grandes, sobre convenios colectivos y el vaciamiento. Este modelo neoliberal no propone inversiones, la variable del ajuste siempre es sobre el trabajador y la trabajadora. Hoy tenemos una conciliación obligatoria, en el conflicto de la Central 9 de Julio, donde denunciamos que no hay proyección, ni una clara política energética. Queda en claro que no hay una inversión y se necesita cambiar de modelo. Los conflictos gremiales son los mismos de siempre”.

En este sentido, Farías concluyó: “Por otro lado, denunciamos el destrato que tiene el Estado hacia las cooperativas, no es igual a los grandes grupos. Las cooperativas, no solo la de nuestra jurisdicción, están en una gran crisis«, concluyó Faria.