Un matrimonio de Mar del Plata denuncia a una conocida abogada por “soborno” 

Un matrimonio de la ciudad denunció a una conocida abogada de la ciudad, María P., por intento de “soborno”, en tanto refieren que la profesional les exige un monto de dinero a cambio de recuperar documentación pública personal muy importante como el certificado de discapacidad de su hijo, Federico, el cual padece parálisis cerebral severa y crónica.

En tal sentido, la denunciante, Nora B., dialogó con “el Retrato…” mostró las cartas documento cursadas (FOTO) y dio detalles de la situación que se encuentra atravesando actualmente su familia, lo cual comenzó en diciembre 2019, en el marco de una breve “crisis” de pareja que sufrió con su esposo, Hugo, que la llevó a contactar con una abogada de la ciudad que la asesoró en la posibilidad de firmar un convenio “extrajudicial” mediante el cual su ex pareja le garantizara un ingreso de 40 mil pesos mensuales.

De esta forma, Nora recordó en conversación con “el Retrato…” que a mediados de enero firmaron el acuerdo en un café de la calle Alem, pero que para arribar a dicha instancia, la reconocida letrada les había pedido los documentos originales de las libretas de nacimiento de sus dos hijos, la libreta de casamiento y el certificado de discapacidad de Federico.

“Me contacte con esta abogada porque me la recomendaron especialmente. Me dijo que estaba dispuesta a asesorarme en forma gratuita, pero que le lleve toda la documentación original de mis hijos como ser libretas de nacimiento, la libreta de casamiento y el certificado de discapacidad de Federico”, resaltó.

Si bien el convenio de separación nunca llegó a homologarse porque ambos reconstruyeron su relación a la brevedad, Nora da cuenta que la abogada los intenta “sobornar” para que le paguen un abultado monto de dinero a cambio de recuperar sus papeles personales. “Les pedí los documentos, pero no me atendía en su casa ni los llamados. Luego la contacto y me dice que le vayamos pagando de a poco, pero que no iba a devolver nada”, precisó.

Frente a ello, el matrimonio decidió iniciar una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 de Delitos Económicos por el delito de “retención de documentación pública”, en tanto transcurrieron varios meses y la profesional no le devolvió ninguno de los papeles aportados. “Hice la denuncia ante el Colegio de Abogados de Mar del Plata y en la Comisaría 9°, donde mostré capturas de los chats y la extorsión que me hizo”, indicó y añadió: “Cuando a ella la notifican que tiene una denuncia penal en su contra por retención indebida de documentación pública, me demanda a mí por el cobro de honorarios”.

En ese contexto, Nora remarcó su preocupación por el futuro de su hijo discapacitado, que tiene una parálisis cerebral, ya que al no tener el certificado de discapacidad, no pueden iniciar ningún trámite de renovación para que Federico pueda permanecer en 2022 en el hogar de Villa Ballester. “Nosotros somos de Buenos Aires, pero nos vinimos a Mar del Plata a vivir y mi hijo quedó en ese lugar por recomendación del médico. Viajábamos todos los fines de semana a verlo igualmente”, precisó.

Asimismo, si bien el Juzgado de Familia Nº6 de Adriana Rotonda, intimó a la letrada a que entregue la documentación y este viernes se le vencía dicho plazo, lo cierto es que al día de la fecha la profesional no mandó aún los documentos.

“La Dra. Rotonda no le dio nada de resguardo y la hizo responsable a ella de todo. Pidió 260 mil pesos de embargo preventivo y la jueza le otorga eso bajo su responsabilidad. La documentación original no está en el juzgado, ya que la abogada cuando inició la causa entregó fotocopias”, comentó.

La denunciante reconoció que se encuentra “muy mal” por esta situación que está atravesando. “La abogada tiene como un ensañamiento. Ya se le pasó incluso el plazo para que devuelva la documentación. Está entrando en desobediencia, le pueden hasta sacar la matrícula incluso. No entendemos por qué no la devuelve”, sostuvo.

Por otra parte, Nora, que no cuenta con familia en ésta ciudad, expresó: “Sigo sin la documentación y no puedo trasladar a mi hijo a un centro de día en Mar del Plata como así tampoco puede realizar ningún trámite a tal efecto. Incluso para renovar la escolaridad se necesita el certificado de discapacidad y llevar al chico para verlo”.

“Cualquier cosa grave que pase a mi hijo no tenga nada de esa documentación. No sabemos ya que hacer”, apuntó a la vez que reconoció que apelará la decisión de la justicia ante la Cámara de Apelaciones a los efectos de dejar al descubierto “el mal proceder del Juzgado N° 6” y añadió: “Se hizo mal el procedimiento. Yo solo quiero mi documentación”.