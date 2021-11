Santoró cruzó a Volponi por su proyecto de varados en el mundo, que aprobó Legislación

En la Comisión de Legislación que se realizó el lunes 1 a la mañana, se trató un proyecto presentado por Guillermo Volponi (Bloque Vamos Juntos – PRO) que tenía como objetivo que Cancillería, la ANAC y Migraciones informen la cantidad de marplatenses varados en el mundo.

El tema es que el proyecto (N°1873) quedó desfasado en tiempo, e incluso se presentó en septiembre de este año cuando la problemática ya había estaba desapareciendo, porque las fronteras comenzaban a abrirse.

En octubre, el tema intentó ser tratado, pero el Frente de Todos no acompañó y el proyecto quedó en comisión. En ese momento, Volponi, había publicado en Twitter que los ediles de la oposición “dan vergüenza”. En la Comisión, presidida por Coria, el Frente de Todos tuvo la oportunidad de responder al autor del proyecto.

“No vino el autor, no nos buscó y no tuvo intención de modificar el proyecto en base a argumentos sólidos (por las nuevas disposiciones). Después está el barro al que le gusta someterse al autor, que son las redes sociales. Yo no tengo nada que twittear, lo que tengo para decirle, se lo digo acá”, sostuvo Marina Santoro.

Claramente, el proyecto quedó fuera de tiempo, aún así,el proyecto se aprobó con solo 3 votos de Juntos, y la abstención del Frente de Todos y Crear Mar del Plata.