Rapacioli ya reservó número y color para la interna del Partido Justicialista

El Presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredon Juan Manuel Rapacioli a través de su apoderado, profesor Eduardo Niella, llevó adelante la presentación del pedido formal de reserva de número, nombre y color de lista para competir en las elecciones internas a llevarse a cabo el día 19 de diciembre, según la resolución emitida por la Junta Electoral partidaria.

Dicha presentación se hizo efectiva en la mesa de entradas habilitada a tal fin por la Junta Electoral provincial en la sede del PJ ubicada la calle Matheu 130 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rapacioli manifestó que «es voluntad que el Partido Justicialista local continúe siendo un PJ militante y de puertas abiertas», aclarando que la mencionada presentación no intenta obstaculizar a quienes tengan voluntad de participar, «sino que muy por el contrario, quienes tengan la vocación de conducir el partido lo manifiesten y se pueda lograr una representación peronista acorde a los tiempo que corren».

En este mismo sentido el actual presidente del PJ de Mar del Plata afirmó que «es muy importante la continuidad de la Democracia partidaria por la qué tanto se peleó y se logró en las últimas elecciones de autoridades en el 2017″.

Igualmente Rapacioli aprovechó la oportunidad para reiterar qué, si bien éste paso se ha dado en respeto a la institucionalidad, a la que siempre se ha defendido en el Partido, marcó que también considera que llamar a una elección partidaria en medio de una elección general no es lo más oportuno ya que puede prestarse a tensiones innecesarias que conspiren contra la unidad para encaminarnos a un resultado favorable el 14 de noviembre.

Ante ésta instancia el Presidente del PJ de General Pueyrredon afirmó que «le parece positiva la posibilidad de una prórroga de las elecciones partidarias, y que sería el paso adecuado en pos de conjuntar todas las fuerzas en el sólo objetivo del 14 de noviembre. De no llevarse a cabo la mencionada prórroga instamos a todos los compañeros y compañeras que tengan la intención manifiesta de competir, a llevar adelante una interna lo más madura posible para no generar distancias irrecuperables en el camino de la construcción de la unidad».

Todo lo expuesto tiene un sólo objetivo: llevar lo más alto posible las banderas del peronismo y refirmar, una vez más, que «todos unidos triunfaremos»