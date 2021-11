Motociclista atropellada en Luro y Pampa: Continúa internada y buscan al autor del siniestro

En el marco del accidente que sufrió el martes pasado, la motociclista que fue atropellada por un auto que huyó del lugar permanece internada, con múltiples fracturas en su cuerpo y a la espera de una operación. La familia de la joven de 27 años busca dar con el autor del siniestro.

En tal sentido, Carina, hermana de la víctima, recordó el accidente que protagonizó el martes alrededor de las 17.30 Anahí Camaly, en momento que circulaba en una moto por la avenida Luro y La Pampa en dirección a Sierra de Los Padres y fue atropellada por un auto, que posteriormente huyó. “Se salvó de milagro”, subrayó.

“Un vehículo estacionado decide cruzar en U en medio de la cuadra, con dirección a la playa. Para hacer esa maniobra mi hermana lo embiste, sin poder hacer nada para esquivarlo y cae en el asfalto. Esta persona la ve que queda tendida en el piso, pero la deja tirada y huye por calle Pampa”, sostuvo a la vez que aclaró que, a raíz del accidente, la joven de 27 años tiene fracturas en todo su lado derecho del cuerpo como ser fémur, brazo, antebrazo y muñeca y que “por el golpe tiene el labio cocido, perdió piezas dentales, etcétera”.

Luego que la joven fuera hospitalizada en el Interzonal, la familia comenzó paralelamente la búsqueda del responsable del siniestro. “Hay una investigación en la justicia. No funcionaba la cámara de Luro y San Juan y no hay cámaras por Avenida Luro que puedan enfocar el choque. Los testigos son los que ya vieron a mi hermana en el asfalto”, indicó.

“Hay una cámara privada en Rivadavia y Pampa, a través de la cual se ve que el vehículo tiene un abollón en la puerta trasera izquierda, que es donde mi hermana pega con la moto. Suponemos que es un Toyota corola oscuro”, precisó y añadió que, en caso que esta persona no se entregue ante la justicia, existe una cámara del centro de monitoreo, en relación a la cual se solicitó poder visualizar las imágenes.

Por otra parte, Carina remarcó que su hermana actualmente se encuentra internada. “La tienen que operar de la pierna, del hueso del peroné, que es donde tiene una fracturación. Hasta el día de hoy no hay noticias de la fecha, porque el quirófano tiene otra demanda”, explicó al mismo tiempo que remarcó que la joven se encuentra “muy dolorida”.

Por último, remarcó que quienes puedan aportar datos de lo ocurrido, pueden contactarse al (0223)155 170204. “Mi hermana es mamá de dos chicos de 5 y 7 años, que están mal porque no saben la situación de su mamá. Queremos que ella vuelva a su casa lo antes posible”, concluyó Carina Camaly, hermana de Anahí, al mismo tiempo que no descartó realizar una movilización en los próximos días, en caso que esta persona no se entregue a la justicia.