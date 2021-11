Familiares de Ramiro Agüero reclaman Justicia por su homicidio

Ramiro Agüero, tenía 16 años, cuando en las primeras horas de la tarde del 4 de junio de 2019 se movilizaba a bordo de una moto junto a un joven de 23 años, y al llegar a la intersección de Alberti y Portugal fueron embestidos por una camioneta blanca. Por el impacto, Ramiro falleció en el acto mientras que quien conducía la moto estuvo internado en grave estado. Tras el choque, el conductor de la camioneta abandonó el lugar corriendo.

En la mañana del martes, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4, se comenzó a juzgar Carlos Flores, el hombre que está acusado de haber embestido de manera intencional con su camioneta a una moto en la que se movilizaba Ramiro Agüero. Flores llegó al juicio acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en concurso ideal.

Ayelén, prima de Ramiro, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “Queremos Justicia para toda la familia, por la memoria de Ramiro, esperamos obtener justicia para que él descanse en paz, y nosotros estar tranquilos. Sabemos que esto no nos va a devolver a Ramiro, ni sacar el dolor que tenemos pero por lo menos vamos a estar tranquilos”.

En este sentido, Ayelén agregó: “A Ramiro lo llevaron en esa moto, como escudo. Flores los atropelló, mi primo murió automáticamente, pero lo pasaron por encima dos veces. Flores se escapó, pero hay testigos que lo vieron”.

“Ramiro tenía 16 años, y era un chico común y corriente como todos. Le gustaba jugar a la pelota, hacía changas, cortaba pasto, trabajaba en una chanchería. Venía todos los días a mi casa a visitarme a mi y a mis abuelos. Era un chico común, no vendía droga, no robaba, no hacía nada de eso, y lamentablemente están ensuciando su nombre porque era un pibe”, aseguró la prima.

Finalmente, Ayelén dijo: “ Flores ya tenía causas. Está preso, y en este juicio se busca la condena firme. El supuesto amigo de Ramiro, declaró que no fue Flores, pero él estaba inconsciente en el piso, no pudo haber visto a nadie, estaba abajo de la camioneta. Ojalá se haga Justicia, llevamos dos años de tristeza, de llanto, de extrañarlo y nos perdimos un montón de momentos con él, y nos arrebataron la vida de Ramiro en una tarde cualquiera por nada, por un tipo que tuvo problemas y lo metió a mi primo como escudo. Es así, y vamos a seguir llorando por él, pero queremos Justicia”.