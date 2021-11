Arrancó del Operativo de Seguridad en Playa en toda la costa marplatense

A partir de este lunes 1 de noviembre, y hasta el 31 de marzo, de 8 a 20 comienza el Operativo de Seguridad en Playas, con el despliegue de todos los guardavidas a lo largo de toda la costa marplatense. Es la primera vez, después de muchos años de lucha, que los trabajadores están municipalizados.

“La verdad es que no podemos estar más contentos, sinceramente” sostuvo en diálogo con “el Retrato…” el referente de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), Diego Sánchez Cabezudo, y agregó: “este año, la municipalización de todos los privados es un hecho contundente, e histórico para nosotros que lo buscamos hace muchísimos años”.

“El inicio de temporada que se dio hoy, nos pone muy contentos y ya casi la mayoría de los guardavidas privados se municipalizaron, un 80%, algunos están todavía en algunas tratativas porque tienen más antigüedad o por diferentes motivos, pero en su mayoría hoy ya todos comenzaron a trabajar municipalizados, daba gusto ver la cara a los chicos, bajando a la playa, dándose cuenta que hoy comenzó un ciclo distinto en sus vidas laboral y profesional, porque se arma un solo operativo que va a funcionar mejor, hay muy buenas expectativas de trabajo, hay mucho material comprado, que el municipio ya está entregando. Los balnearios en su gran mayoría ya le brindaron sus lugares a los trabajadores, sus tarimas, casillas, los proveyeron de materiales”, sostuvo el referente de UGA.

Asimismo, agregó: “La verdad es que hay que reconocer que es el año que mejor se empezó la temporada. Obviamente, como en todo, hay cosas que hay que solucionar, pero no podemos pretender solucionarlas en un año, son cosas deficitarias que vienen de hace 30 años atrás. Iremos paso a paso, de a poco, buscando consensos con el Ejecutivo, seguramente el Legislativo también vaya dando su mano en algunas cosas, como por ejemplo los proyectos de casilla que salieron el otro día, que fueron muy bien vistos por el Ejecutivo y mandaron a comprar materiales, en poco tiempo tendremos casillas nuevas en varios sectores de la costa”.

“También, hay que saber que iniciamos esta temporada con una recomposición salarial que se pauto en el invierno del 36% obviamente el número no alcanza pero para empezar noviembre siempre está bien, siempre es mejor que empezar de cero, y eso va a dar más aire para la negociación y no nos va a llevar a un conflicto, es decir, vamos a poder negociar bien con el Ejecutivo Municipal los puntos de salarios que faltan. La negociación ya empezó hoy de nuevo, supongo que para Diciembre esto va a estar totalmente cerrado y no va a ser un problema para el verano. Habrá que ocuparse más en lo operativo y lo profesional, que es lo que hace años que venimos buscando, mejorar la parte operativa, profesional, funcional”, sostuvo el trabajador de seguridad en playa.

Finalmente, “Chino” Sanchez dijo: “El panorama es muy alentador, en estos últimos años empezábamos cruzados, pero parece que este año se alinearon las cosas y vamos todos caminando el mismo camino, lo cual abrirá las puertas para una temporada excelente”.