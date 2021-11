Sporting cayó 28 1 25 con Los Cardos

Se disputó la Fecha 6 del Regional Pampeano A, en donde Sporting cayó y ahora comparte la punta del campeonato con Mar del Plata Club, que venció a Universitario. San Ignacio sumó un nuevo triunfo en Sierra de los Padres, y Sportiva hizo lo propio ante Santa Rosa.

Resultados 30 de Octubre

Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 40 vs 29 Universitario

Mar del Plata Club 47 vs 15 Universitario (Intermedia)

Sporting 25 vs 28 Los Cardos

Sporting 19 vs 17 Los Cardos (Intermedia)

Sportiva 35 vs 25 Santa Rosa

Sportiva 66 vs 16 Santa Rosa (Intermedia)

Comercial 5 vs 34 San Ignacio

Comercial 17 vs 29 San Ignacio (Intermedia)

Posiciones

Sporting……23

Mar del Plata Club…23

Los Cardos…….17

San Ignacio…..14

Universitario……13

Sportiva…….11

Santa Rosa……10

Comercial….1

Regional Pampeano B

Biguá 36 vs 10 Unión del Sur

Biguá 39 vs 0 Unión del Sur (Intermedia)

Torneo Desarrollo

Necochea 44 vs 21 Miramar

Pampas 46 vs 12 Camarones

Gesell 20 vs 10 Gnomos

Torneo Clausura

Comercial 5 vs 45 San Ignacio (Pre A)

Sporting 37 vs 14 Los Cardos (Pre A)

Mar del Plata Club 33 vs 5 Universitario (Pre A)

Biguá 26 vs 24 Unión del Sur (Pre B)

Biguá 20 vs 22 San Ignacio (M-19 A)

Mar del Plata Club vs Universitario (M-19 A)

Sporting 42 vs 18 Los Cardos (M-19 A)

Comercial vs Unión del Sur (M-19 B)

Pueyrredón 53 vs 26 Uncas (M-19 B)

Biguá 0 vs 26 San Ignacio (M-19 Prom A)

Mar del Plata Club vs Universitario (M-19 Prom A)

Sporting 19 vs 31 Los Cardos (M-19 Prom A)